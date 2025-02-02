ريال مدريد يفقد جهود روديجر بسبب الإصابة

من المقرر أن يغيب أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن فترة مباريات حاسمة لفريقه بعدما تعرض لإصابة في أربطة الركبة في المباراة التي خسرها فريقه أمام إسبانيول أمس السبت بالدوري الإسباني.

وأكد ريال مدريد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في ساقه اليمنى في بيان قصير، اليوم الأحد، حيث أشارت التقارير في إسبانيا إنه سيغيب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

هذا يعني أن روديجر سيغيب عن مباراة ديربي مدريد التي تقام الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو، ومباراة الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام، علما بأن المباراة الإياب تقام بعدها باسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه الأنباء تأتي في وقت صعب لكارلو أنشيلوتي مدرب الريال، في ظل استمرار غياب إيدير ميليتاو وعودة ديفيد ألابا لتوه للتدريبات بعد إصابة في الركبة.

واضطر أنشيلوتي بالفعل للاعتماد على لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني في خط الدفاع هذا الموسم من أجل تعويض الغيابات في خط الدفاع.