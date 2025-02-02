محمد صلاح يتلقى رسالة "عاطفية" بعد إنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي

تلقى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الانجليزي رسالة "عاطفية" جداً من زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بعد إنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين في شباك بورنموث، حيث دعاه الأخير إلى تمديد عقده مع الريدز قائلًا: "دعونا نستمر".

وقال فان ديك عقب المباراة: "دعونا نجعل الأمر أكثر روعة، دعونا نستمر. من الواضح أنه (صلاح) كان مذهلاً بالنسبة للنادي على مدار كل هذه السنوات".

وأضاف "أرى العمل الجاد الذي يبذله، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها. إنه أداء رائع، لكنه لاعب استثنائي".

جاء ذلك بعد أن سجل صلاح هدفه الحادي والعشرين هذا الموسم، ما جعله يتقدم إلى المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا فرانك لامبارد.

وأعرب فان ديك عن رغبته في أن يستمر صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، في تسجيل المزيد من الأهداف لصالح الفريق.

وساهم أداء صلاح المميز، الذي توج بثنائية ضد بورنموث، في توسيع فارق الصدارة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تسع نقاط، ومع اقتراب نهاية عقود صلاح وفان ديك وترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم، لم يتم الإعلان عن أي تمديدات للعقود حتى الآن.

ورغم الإنجازات الشخصية، يركز صلاح على طموحات ليفربول في الفوز باللقب، حيث يتقدم الفريق بتسع نقاط عن أرسنال ونوتنغهام فورست.

وأكد صلاح أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق النجاح، قائلًا: "علينا أن نتحلى بالتواضع ونأخذ كل مباراة على حدة. هدفي الرئيسي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق".

ومع بقاء أقل من خمسة أشهر على انتهاء عقد صلاح مع ليفربول، لا يزال مستقبله محط أنظار الكثيرين، خاصة مع التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي، غير أن مدرب ليفربول، آرني سلوت، عبر عن رغبته في بقاء صلاح، مؤكدًا أن الجميع يريده أن يبقى، بما في ذلك النادي.

وحتى الآن، لم تقدم إدارة ليفربول عرضًا رسميًا لتمديد عقد صلاح، وهو ما أبدى اللاعب أسفه عليه. ومع اقتراب نهاية الموسم، أصبح لدى صلاح الوقت لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، بينما يأمل سلوت وجماهير ليفربول أن يقرر البقاء ومواصلة صنع التاريخ مع النادي.

وأشاد المدرب الهولندي بأداء صلاح في مباراة بورنموث، قائلًا: "ربما كان الهدف الثاني هو الفارق بين الفريقين. لم تكن فرصة سهلة، لكنه أظهر جودته بوضعه في الشباك".