ما الشيء الوحيد الذي لا يحبه محمد صلاح في كرة القدم؟

كشف أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، عن الشيء الوحيد الذي "لا يحبه" محمد صلاح في لعبة كرة القدم، وذلك بعد أن سجل النجم المصري هدفين في مواجهة بورنموث.

وبرز صلاح مرة أخرى مع ليفربول يوم أمس السبت، حيث قاد الفريق للفوز على بورنموث، ليتصدر الريدز الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، ويواصل صلاح تألقه هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 23 مباراة فقط بالدوري.

وكان أليسون، الذي لعب دورًا محوريًا في الفوز، سعيدًا بالإشادة بزميله بعد المباراة، ومع أن صلاح يستمتع بموسم رائع، كشف أليسون أن هناك جانبًا في اللعبة لا يحبه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

وقال أليسون لشبكة سكاي سبورتس: "الهدف الثاني يظهر جودة صلاح. نعلم جميعًا مدى أهميته للفريق عندما يسجل مثل هذه الأهداف. لكن يجب أن نسلط الضوء على عمله الجاد من أجل الفريق. الدفاع هو الشيء الذي لا يحب القيام به، لكنه يفعله من أجل الفريق".

وتجاوز صلاح أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 178 هدفًا.

ليفربول يتطلع إلى المسابقات المحلية

سيحول ليفربول تركيزه الآن صوب مسابقات أخرى، حيث يواجه توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0. كما سيخوض الفريق مواجهة بليموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

تألق صلاح بالأرقام

رفعت ثنائية صلاح ضد بورنموث رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفًا في 23 مباراة فقط بالدوري الممتاز، وتخطى صلاح الـ 20 هدفًا في موسم واحد بالدوري مع ليفربول في أربعة مواسم سابقة: 2017-18 (32 هدفًا)، 2018-19 (22 هدفًا)، 2020-21 (22 هدفًا)، و2021-22 (23 هدفًا).

ويعد صلاح واحدًا من خمسة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم أو أكثر، إلى جانب آلان شيرار (7 مرات)، تييري هنري (5 مرات)، سيرجيو أجويرو (6 مرات)، وهاري كين (6 مرات).

وبـ178 هدفًا، تجاوز صلاح فرانك لامبارد ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، ويتأخر بستة أهداف فقط عن سيرجيو أجويرو (المركز الخامس)، وتسعة أهداف عن أندرو كول (المركز الرابع).

صلاح أسطورة ليفربول الحديثة

أثبت محمد صلاح نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول منذ انضمامه إلى النادي في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، قاد النجم المصري الريدز للفوز بكل الألقاب المحلية، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

ورغم أن إيرلينغ هالاند حطم الرقم القياسي لصلاح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز (38 مباراة) في موسم 2022/23، إلا أن صلاح لا يزال يكتب اسمه في سجلات ليفربول، ويأمل مشجعو الريدز أن يستمر تألقه لفترة أطول، خاصة مع انتهاء عقده في صيف هذا العام.