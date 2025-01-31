لا يوجد أحد في العالم يقول لا نريد صلاح.. سلوت يتحدث عن مستقبل الفرعون المصري

حث المدرب الهولندي لليفربول الإنجليزي أرنه سلوت هدافه المصري محمد صلاح على توقيع عقد جديد مع "الحمر"، ناصحا إياه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويقدم صلاح موسما رائعا لكن عقده سينتهي في يونيو من دون أي مؤشرات عن قرب الاتفاق مع إدارة ليفربول من أجل مواصلة المشوار في "أنفيلد"، فيما تستمر التكهنات بأن الدوري السعودي قد يكون وجهة محتملة للنجم المصري.

وعندما سُئل وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عما إذا كان المهاجم المصري يشكل "الجائزة الكبرى" لدوري بلاده في مقابلة بثت الخميس مع البرنامج الحواري للإعلامي البريطاني بيرس مورغان على يوتيوب، أجاب "بالتأكيد. صلاح يستوفي كل الشروط بالنسبة لنا، ونتمنى وجوده هنا، فهو مصري ونشعر كأننا (شعب) واحد مع المصريين بسبب الثقافة والتاريخ وغير ذلك".

وأفاد صلاح، ابن الـ32 عاما الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بـ19 هدفا، في نهاية ديسمبر إنه لا يزال "بعيدا" عن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة مع ليفربول.

وفي مؤتمر صحافي الجمعة عشية لقاء بورنموث في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 6 نقاط عن أرسنال الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته، أكد سلوت أن النادي يريد الاحتفاظ بمهاجمه المصري الذي انضم إلى "الحمر" في 2017.

وقال سلوت ردا على وزير الرياضة السعودي :"سأكون مندهشا إذا كان هناك أي شخص في أي مكان في العالم يقول لا نريد محمد صلاح".

وقال الهولندي "نريده أن يمدد عقده بالطبع. هذا واضح، لكني لا أتفاجأ من أن السعودية تريده ولن أتفاجأ إذا أرادته دول أخرى أيضا"، مضيفا "إنه ناضج وحكيم بما يكفي، لقد فعل الكثير من الأشياء الذكية في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضا (أي أن يواصل مسيرته مع النادي)".

وفي إشارة منه إلى الحديث عن ارتباط اسم صلاح بانتقال محتمل إلى السعودية، قال سلوت "لقد قام (صلاح) بعمل جيد جدا لفترة طويلة من دون نصيحتي، بالتالي، يمكنه ربما الاستمرار في فعل ما هو الأفضل لمسيرته حتى من دون نصيحتي".

واستطرد "لكن نصيحتي له ستكون مختلفة عن تلك التي ذكرتها للتو"، أي الانتقال إلى السعودية.

كما ينتهي عقد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك والمدافع ترنت ألكسندر-أرنولد في نهاية الموسم، ما يسبب صداعا لمتصدر الدوري الممتاز ومدربه الذي أقر بأنه "سيكون من السخافة" ألا يتحدث إلى لاعبيه بشأن المستقبل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن العقود.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عقود الثلاثي تنتهي في الصيف، وقد أصدر صلاح تحديدا عدة تصريحات علنية، وقال مطلع هذا الشهر إن تحقيق تقدم في المفاوضات أمر بعيد للغاية.

ورفض ليفربول عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (28ر186 مليون دولار) من اتحاد جدة لض صلاح في سبتمبر 2023 ، ولكن مع اقتراب نهاية عقد اللاعب، تزداد المخاوف من احتمالية رحيله المجاني بنهاية الموسم الجاري.

ولا يشارك سلوت في مفاوضات العقود حيث يتولى هذا المجال ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، ولكنه أكد ما يرغب به للثلاثي صلاح وفان دايك وأرنولد، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لريال مدريد.

وقال :"اتحدث معهم، ليس بشكل يومي مثل ريتشارد، ولكني اتحدث معهم كثيرا، وسيكون من السخافة ألا أتحدث معهم بشأن مستقبلهم في كل المحادثات التي أجريناها".

وأضاف :"ولكن، كما تعلمون على الأرجح، هذا شيئ لن اناقشه. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالثلاثة الذين تنتهي عقودهم، بل تتحدث أيضا عن أمور مستقبلية مع لاعبين آخرين أيضا".