ماذا قال الأمير عبد العزيز بن تركي عن انضمام محمد صلاح للدوري السعودي؟

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن نجم ليفربول محمد صلاح "يلبي جميع المعايير" المطلوبة للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وارتبط اسم الفرعون المصري الصغير بانتقال محتمل إلى الشرق الأوسط لعدة سنوات، خاصة بعد اهتمام نادي اتحاد جده بالتعاقد معه في عام 2023.

وتصاعدت التقارير في الأشهر الأخيرة حول احتمال مغادرة صلاح ليفربول بشكل مجاني مع انتهاء عقده في صيف 2024.

ويقدم صلاح أداءً استثنائيًا هذا الموسم، حيث ساهم في تربع ليفربول على مقدمة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بتسجيله 23 هدفًا في 32 مباراة، منها 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في البطولات الأوروبية.

وأضاف الوزير السعودي في حديثه مع بييرز مورغان: "صلاح يلبي جميع الشروط، ونحن نرغب في التعاقد معه، إنه مصري، وهناك علاقة قوية بيننا وبين المصريين تربطنا بها ثقافة وتاريخ مشترك".

وأكد أن وجود لاعبين مثل صلاح في الدوري السعودي سيكون "مصدر فخر وامتياز"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود للأندية والتفاوض بين الأطراف المعنية.

كما أعرب عن طموحه بأن يصبح الدوري السعودي واحدًا من أفضل خمس دوريات في العالم، قائلًا: "نريد أن يكون الدوري السعودي وجهة جذابة للاعبين والمشاهدين على حد سواء، ويمكننا التعاون مع أوروبا لتحقيق ذلك".

مستقبل صلاح

مع اقتراب موسم 2024-2025 من النهاية، يواجه ليفربول تحديات كبيرة فيما يتعلق بمستقبل محمد صلاح، الذي لم يتم تجديد عقده بعد، ما أثار قلقًا بين جماهير النادي. وقد أثارت التكهنات حول رحيله نقاشات حول البدائل المحتملة لتعويض غيابه.

إرث ضخم

يُعتبر صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث سجل 232 هدفًا وقدم 105 تمريرات حاسمة في 379 مباراة، وقاد الفريق إلى تحقيق بطولات مهمة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ومع اهتمام أندية مثل باريس سان جيرمان والدوري السعودي به، أصبحت قضية تجديد عقده أكثر تعقيدًا.

رأي داني مورفي

أعرب داني مورفي، نجم ليفربول السابق، عن رأيه بشأن البدائل المحتملة لصلاح، مشيرًا إلى رودريغو، نجم ريال مدريد، كمرشح رئيسي، ووصف مورفي رودريغو بأنه "لاعب حاسم" يتمتع بصفات مشابهة لتلك التي يتميز بها صلاح، معتبرًا أنه يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا لتعزيز خط هجوم ليفربول.

كما أشار مورفي إلى إمكانية استكشاف ليفربول لخيارات داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، دون ذكر أسماء محددة، مما يدل على أن النادي قد يبحث عن بدائل متنوعة لضمان ملاءمة أي لاعب جديد مع استراتيجية الفريق.

رودريغو، الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 39.5 مليون جنيه إسترليني في 2019، أثبت قدرته على التألق في المنافسات الأوروبية، تجعله سرعته ومهاراته في التسجيل خيارًا جذابًا لليفربول، لكن أي صفقة ستتوقف على استعداد ريال مدريد للتفريغ عنه.

مستقبل ليفربول

رحيل صلاح سيترك فراغًا كبيرًا في ليفربول، لكن اختيار بديل مثل رودريغو قد يمنح الفريق فرصة للاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر سيكون في إيجاد لاعب يجمع بين المهارة العالية والروح القتالية التي تميز بها صلاح.

ستكون الأشهر القادمة حاسمة لليفربول، حيث سيحتاج النادي إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استمرارية النجاح في ظل التغييرات المحتملة.