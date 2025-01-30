بني ياس يقترب من تجديد عقد سهيل النوبي

اقترب بني ياس من تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سهيل النوبي، وذلك في إطار سياسة النادي بالاحتفاظ بلاعبيه الأساسيين.

ودخل سهيل النوبي (29 عاماً) في يناير الجاري فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، إذ كان ينتهي تعاقده مع بني ياس بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت «البيان» أن مفاوضات التجديد بين الطرفين قطعت شوطاً كبيراً من أجل استمرار اللاعب في صفوف النادي الذي نشأ فيه في ظل الرغبة من الجانبين في استكمال المسيرة مع السماوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق، وذلك على الرغم من تلقي النوبي عروضاً من أندية أخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد معه، منها ناديان في دبي ونادٍ في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعد أن جدد بني ياس خلال شهر يناير الجاري عقدي فواز عوانة وخميس صالح إسماعيل.

وكان النوبي قد جدد عقده مع بني ياس في يوليو عام 2023، بعد قرار لجنة استئناف أوضاع وانتقالات اللاعبين بأحقية النادي في استمرار لاعبه، بعدما حصل قبلها على قرار بأنه أصبح لاعباً في سوق الانتقالات بنهاية عقده في موسم 2022 - 2023، لكنه مدد تعاقده بعدها.

من جهة أخرى، يفتقد بني ياس لجهود المدافع ماتس جوهان في مواجهة الجزيرة المقررة غداً على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بسبب بند الإعارة الذي يحرمه من اللعب في مواجهة الجزيرة.