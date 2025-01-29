رحيل علي معلول يسبب أزمة بالأهلي .. كولر لايريده والإدارة تتمسك ببقائه والجماهير مصدومة

يبدو أن مستقبل علي معلول مع الأهلي المصري قد اقترب من نهايته في ضوء الأحداث الأخيرة والمتسارعة، رغم رغبة إدارة النادي الشديدة في بقائه، والحب الجارف من الجماهير الحمراء والتي ترغب في بقائه.

ويعتبر معلول من أفضل اللاعبين الذين جاؤوا إلى الأهلي ومعشوق الجماهير الحمراء التي تعتبر استغناء الأهلي عنه بعد خضوعه لعملية رباط صليبي هو عدم تقدير لتاريخ اللاعب الكبير وإسهامه في إحراز العديد من البطولات.

الموقف الرسمي

وعلى قناة الأهلي الرسمية صرح محمد سعيد مقدم برامج بالقناة بأن موقف علي معلول حتى اللحظة لم يحسم وأن هناك قراراً رسمياً سيصدر من داخل النادي الاهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد سعيد أن الجميع بلا استثناء يتمنى استمرار علي معلول خلال الفترة القادمة واللاعب يؤدي تدريبات على أعلى مستوى والجهاز الطبي يرى وفق الأحمال الموضوعة أنه أصبح مؤهلاً للعب، لكن هناك رؤية فنية لمارسيل كولر.

وشدد الإعلامي الأهلاوي على أن إدارة الأهلي تريد بقاء معلول واستمراره مع الأهلي نافياً كل التقارير عن مغادرة علي معلول للتدريبات وحمله متعلقاته مؤكداً مشاركة اللاعب في التدريبات، وأن كل مايقال لايزيد عن مجرد اجتهادات شخصية والمعلومة الحقيقة ستصدر رسمياً قريباً.

شوبير

أما أحمد شوبير القطب الأهلاوي الكبير والإعلامي بقناة الأهلي فسار على نفس رواية سعيد وقال: توجد استماتة من إدارة الأهلي لبقاء علي معلول على الأقل لنهاية الموسم، لكن هناك إصرار شديد من كولر على عدم قيده حتى الآن، إدارة الاهلي لا تجبر مدرب على شيء معين لكنها تحاول أن تصل لحل ما".

غضب جماهيري

أما جماهير الأهلي على منصات التواصل فأصيبت بالصدة وذهبت بعيداً حيث رأت أنه يجب على كولر أن يرحل ويبقى علي معلول وأن قرار الاستغناء عن معلول قرار خاطئ ويمثل طعنة في الظهر نظراً لتاريخ اللاعب الكبير مع الأهلي.

ورفض الفنان عمرو محمود ياسين رحيل علي معلول عن فريق الكرة بالنادي الأهلي، مشدداً على أنه لابد على الإدارة احترام رغبة الجماهير.

وكان جون إدوارد وكيل علي معلول قال إن اللاعب اتخذ قرار الرحيل عن الأهلي ليتجنب إحراج الإدارة، خاصة بعد تعافيه التام من الإصابة واستعداده للمشاركة مجددًا مضيفاً أن غياب التواصل بين اللاعب وإدارة النادي حول مستقبله هو ما دفعه لاتخاذ القرار وسط الأجواء الغامضة حول المشروع الرياضي للنادي.

ألقاب وبطولات

وبدأ معلول رحلته مع النادى الأهلى فى 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

لعب علي معلول مع الأهلي 287 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 83 وعدد الدقائق التي شارك فيها 25091 دقيقة

أحرز مع الأهلي 21 لقبا "6 دورى و 4 كأس مصر و 5 سوبر محلى و4 دورى أبطال أفريقيا و2 كأس سوبر أفريقيا"، بالإضافة إلى 3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.