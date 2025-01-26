ماذا قال مشجعو مانشستر سيتي عن عمر مرموش بعد ظهوره الأول أمام تشيلسي؟

أبهر النجم المصري عمر مرموش جماهير مانشستر سيتي بأدائه اللافت خلال مشاركته الأولى مع الفريق أمام تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. رغم النجم المصري الواعد لم يسجل في المباراة التي انتهت بفوز السيتي 3-1، إلا أنه سرق الأنظار بتحركاته الهجومية السريعة وشراسته على أرض الملعب.

أداء قوي ومؤثر

منذ البداية، شكل مرموش تهديدًا كبيرًا على دفاع تشيلسي، وبرغم إلغاء هدف له بداعي التسلل، أظهر اللاعب روحًا قتالية ورغبة قوية في ترك بصمته، وقام بعدة انطلاقات مميزة خلف دفاع البلوز، وأثبت أنه إضافة مهمة لتشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

ردود أفعال الجماهير

على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد مشجعو السيتي بالمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا. قال أحد المشجعين: "عمر مرموش "جائع" للغاية! (وهو لفظ كناية عن رغبته في إثبات نفسه) أنا أحبه، إنه يجلب طاقة لم نشهدها منذ فترة".

فيما علق آخر: "مرموش يبدو صفقة رائعة. حركته المستمرة والطاقة التي يضيفها مميزة للغاية".

من جانب آخر، انتقد مشجعون زملاءه في الفريق لعدم تقديم الدعم الكافي له، حيث قال أحدهم: "مرموش يقوم بركضات مذهلة، لكنه لا يحصل على التمريرات التي يستحقها".

وتطرقت الجماهير إلى العديد من الأمور الإيجابية الأخرى، فقد عبر مشجع آخر عن مدى شعوره بالسعادة عندما شاهد لاعباً مثل عمر مرموش في الفريق، حيث كتب: "أستمتع بمشاهدة عمر مرموش. فهو يحاول دائماً إيجاد طريقة لخلق الفرص أو تسجيل الأهداف".

وتوقع أخر أن يصبح مرموش نجماً كبيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "مرموش لاعب كرة قدم رائع. إنه نجم خارق. ولست متأكداً حقاً من السبب الذي جعل اللاعبين لا يرون ذلك قلم يمرروا له".

إشادة من هالاند

لم تقتصر الإشادات على الجماهير فحسب، بل امتدح نجوم الفريق أداء مرموش، وقال إيرلينغ هالاند: "عمر يمتلك شيئًا مميزًا. لقد أظهر إمكانيات كبيرة في أول ظهور له، ومع الثقة والتكيف السريع، سيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا".

مرموش يعلق على البداية

بعد المباراة، وصف مرموش ظهوره الأول مع الفريق بـ"المذهل"، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. الفوز والأجواء الرائعة جعلت البداية مثالية. إنها مجرد البداية، وأتطلع لتحقيق المزيد من الانتصارات".

مع ظهور واعد أمام تشيلسي، يبدو أن مرموش قد كسب قلوب جماهير السيتي وزملائه على حد سواء، مما يعزز التوقعات بمستقبل مشرق له في الدوري الإنجليزي الممتاز.