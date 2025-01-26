تسريبات تكشف مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ميسي بعد إنتر ميامي

يتوقع أن يختتم ليونيل ميسي مسيرته مع إنتر ميامي مع نهاية موسم 2025 في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن النجم الأرجنتيني حدد بالفعل وجهته التالية، وهي العودة إلى مدينة برشلونة التي شهدت أعظم محطاته الكروية.

وفقًا لما صرحت به يانينا لاتوري، صديقة عائلة ميسي وشخصية إعلامية أرجنتينية، فإن ميسي ينوي العودة إلى برشلونة بمجرد انتهاء التزاماته مع إنتر ميامي، وفقا لصحيفة themirror.

وقالت لاتوري، التي زارت منزل ميسي في الولايات المتحدة، لصحيفة "لا ناسيون": "أخبرني ميسي أنه سعيد هنا في ميامي، لكنه يخطط للعودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده".

وأضافت لاتوري أن ميسي أكد لها أنه لا ينوي الاستمرار في ميامي بعد انتهاء عقده، قائلاً: "مكاني هناك، في برشلونة".

في الوقت نفسه، أشار خورخي ماس، المالك المشارك لإنتر ميامي، إلى إمكانية استمرار ميسي مع الفريق حتى افتتاح ملعب ميامي فريدوم بارك الجديد في عام 2026.

وقال ماس: "ميسي ملتزم بعقد حتى نهاية موسم 2025. سنجلس معًا لمناقشة مستقبله. أتوقع أن يكون ميسي لاعبنا رقم 10 عند افتتاح ملعبنا الجديد في موسم 2026".

ويمثل العام الجاري تحديًا كبيرًا لميسي وناديه الحالي، إذ سيشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الصيف، في حين يستعد الفريق لموسم الدوري الأمريكي 2025 الذي ينطلق قريبًا.

وكان ميسي قد سجل أول أهدافه في فترة الإعداد للموسم الجديد في مباراة ودية ضد كلوب أمريكا المكسيكي، وانتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح، والتي شهدت احتفالًا مثيرًا للجدل من النجم الأرجنتيني، بعد أن سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وما أثار الجدل كان احتفال ميسي بعد تسجيله هدفه الأول في عام 2025، حيث قام بالإشارة إلى قميصه ثم وجه إشارة بـ 3 أصابع للجماهير المكسيكية، في إشارة إلى الألقاب الثلاثة التي حققتها الأرجنتين في بطولات كأس العالم.

ثم أضاف ميسي لافتة استفزازية أكثر عندما أشار بيده إلى الرقم صفر، في تلميح إلى أن المكسيك لم تحقق أي لقب في تاريخ كأس العالم.

وفي المقابل، أطلقت الجماهير المكسيكية صافرات استهجان ضد النجم الأرجنتيني على خلفية هذا التصرف، ما أضاف توترًا إلى اللقاء.