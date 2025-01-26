محمد صلاح: أتمنى الفوز بلقب الدوري قبل الرحيل

لا يزال الحديث حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح يسيطر على الساحة الرياضية خاصة في ظل تألق الفرعون المصري في الفترة الاخيرة، حيث تقدم صلاح إلى المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ بهدفه خلال مباراة ليفربول مع إيبسويتش تاون على ملعب أنفيلد الأحد.

وسجل صلاح هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على تييري هنري (175) وهدف واحد خلف أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177).

وفي الوضع الحالي، ومع عدم الاتفاق على عقد جديد حتى الآن، سيكون هذا هو الموسم الأخير لصلاح في أنفيلد ، ولكن هذا لم يؤد إلى انخفاض مستواه بل في الواقع، يبدو الأمر على العكس تمامًا حيث تصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً ولا يزال يحطم الأرقام القياسية .

قبل الرحيل

وكشف صلاح عن رغبته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى قبل رحيل جميع اللاعبين المتبقين منذ التتويج الأخير.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "آنفيلد واتش" قبل مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون : "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي مهما كان الأمر، سواء فزت بالبطولات أم لا، لكن دافعي هذا العام كان حقًا الفوز باللقب وأن أكون جزءًا من ذلك، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لذا ما زلت أعتقد أن الفريق يحتاج إلى الفوز بلقب لأن ما يقرب من نصف الفريق الذي كان هنا عندما فزنا باللقب قد رحل، لا يزال يتبقى أنا وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وجو جوميز وروبرتسون، لذا فإن خمسة أو ستة لاعبين ما زالوا متبقين، لذلك أعتقد أنه من الضروري الفوز بلقب آخر قبل أن نرحل جميعاً".

وتابع : "أعتقد أننا بحاجة إلى لقب آخر. لقد فزنا بكل شيء تقريبًا، لكننا فزنا به مرة واحدة فقط، لذا نأمل أن نتمكن من الفوز به مرتين. سيكون أمراً رائعاً".

وأضاف صلاح : "لم نتمكن من الاحتفال بشكل صحيح باللقب الأول بسبب جائحة كورونا، كنا ننتظر هذا اللقب لمدة 30 عامًا، لكن لم يكن لدينا الوقت للاحتفال بالطريقة الصحيحة، آمل أن نتمكن من القيام بذلك هذا العام. أنا متحمس حقًا للفوز بالدوري، ربما أيضًا لأن لدينا مدربا جديدا".

وقال "كنا مع يورجن لمدة سبع سنوات، لذا ربما أدى التغيير الطفيف في الأمور إلى زيادة رغبتنا في الفوز بالبطولات. هذا لا يعني أننا لم نكن نريد الفوز من قبل، لكن التغيير يمكن أن يساعد الفريق أيضًا.

وختم النجم المصري "لذا نعم، أعتقد أنني لم أكن متحمسًا أبدًا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز كما هو الحال الآن."