رقم جديد للفرعون المصري .. محمد صلاح يتخطى هنري

يستمر النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، سواء أكان ذلك من خلال أهدافه الحاسمة، أو تمريراته الدقيقة، أو تأثيره الكبير على فريقه.

وتقدم محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ بهدفه في الدقيقة 35 خلال مباراة ليفربول مع إيبسويتش تاون على ملعب أنفيلد الأحد.

وسجل صلاح هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على تييري هنري (175) وهدف واحد خلف أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177).

ويملك محمد صلاح في رصيده بعد هدف اليوم 176 هدفًا، مقابل 175 هدفًا للنجم الفرنسي هنري.

وخلال 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، سجل النجم المصري هدفه رقم 19 بالمسابقة ليعزز صدارته لقائمة هدافي البريمييرليج هذا الموسم، كما ساهم بـ13 تمريرة حاسمة.

وبات صلاح أيضا ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 184 هدفا مع مانشستر سيتي، واحتفل النجم المصري أيضا بهدفه رقم 100 في الدوري على ملعب أنفيلد.

وفاز ليفربول برباعية على ضيفه إبسويتش تاون وعزز صدارته للدوري الإنجليزي وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 11 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع.

‭ ‬وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35 من مسافة قريبة بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة.

وأحرز جاكبو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 و66

وقلص جيكوب جريفز الفارق لإبسويتش في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس. ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة منفردا بالصدارة.