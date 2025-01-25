محمد صلاح .. هل يقترب الهلال السعودي من الصفقة التاريخية؟

يبدو أن مستقبل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بات موضع شك، مع احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في حال قرر مغادرة أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي تنتهي فيه عقود ثلاثة من اللاعبين الأساسيين في الفريق – صلاح، فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد – لم يتم التوصل إلى أي اتفاق معهم لتجديد عقودهم.

بينما يُتوقع أن يظل فان ديك في ليفربول، وتبدو وجهة ألكسندر أرنولد بين البقاء أو الانتقال إلى ريال مدريد، فإن محمد صلاح يُعتبر منذ فترة الخيار المثالي للانتقال إلى الدوري السعودي.

وتشير التقارير إلى أن نادي الهلال، بطل الدوري السعودي، هو الوجهة الأقرب لصلاح، خاصة مع رغبة النجم البرازيلي نيمار في مغادرة النادي، وفقا لصحيفة express.

وأكد المدير الفني للهلال، خورخي جيسوس، أن نيمار لم يتم تسجيله للمشاركة في الدوري المحلي، مما يعزز احتمالية رحيله، لذا قد يكون محمد صلاح البديل المثالي لنيمار، لا سيما مع مشاركة الهلال المرتقبة في كأس العالم للأندية الموسعة في يونيو ويوليو المقبلين.

اهتمام سعودي قوي بصلاح

وكان نادي الاتحاد قد حاول في صيف 2023 ضم محمد صلاح بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقد أسبوعي ضخم بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض العرض، ورغم أن الاتحاد كان يجهز عرضًا جديدًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، لم يتم تقديمه رسميًا.

تعليقات صلاح الأخيرة أثارت الجدل، حيث ألمح إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع النادي، ما يزيد التكهنات حول مستقبله.

ليفربول يبحث عن بديل

في حال مغادرة صلاح، يُقال إن ليفربول مهتم بضم أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث البالغ من العمر 25 عامًا، والذي تألق بشكل لافت هذا الموسم، وتبلغ قيمة سيمينيو حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، ويحظى أيضًا باهتمام أرسنال كبديل محتمل لبوكايو ساكا المصاب.

إذا قرر ليفربول التحرك للتعاقد مع سيمينيو، فقد يواجه صعوبة في إقناع بورنموث بالتخلي عنه، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه النادي حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع تطورات سوق الانتقالات وتصريحات اللاعبين والإداريين، يبقى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول مفتوحًا على جميع الاحتمالات، فيما يراقب الهلال عن كثب تطورات الوضع بحثًا عن فرصة تاريخية لجلب النجم المصري إلى الدوري السعودي.