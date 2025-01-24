10 من أفضل أهداف محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في أوروبا

منذ انضمامه إلى ليفربول، أذهل محمد صلاح العالم بعبقريته الكروية، ليصبح مصدر إلهام ومتعة لعشاق اللعبة، ويبرز وصوله إلى الهدف الخمسين بقميص ليفربول في المسابقات الأوروبية خلال 83 مباراة فقط مدى تأثيره وأهميته.

بموهبة استثنائية، استطاع صلاح أن يصبح الهداف التاريخي لليفربول في أوروبا، حيث يتميز بلمساته القاتلة، وسرعته في اتخاذ القرار، وقدرته على حسم المباريات، وتالياً استعراض لـ 10 من أبرز أهدافه الأوروبية مع "الريدز" وفقا لموقع thisisanfield:

1. مانشستر سيتي (2018)

في مباراة حاسمة ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أظهر صلاح مهارته بلمسة رائعة أمام السيتيزنز، من زاوية ضيقة وبهدوء كبير، سجل هدفًا لن يُنسى، محتفلًا أمام جماهير الفريق المنافس بثقة لا مثيل لها.

2. أياكس (2022)

في دور المجموعات بدوري الأبطال، استعرض صلاح وعيه وسرعة تفكيره عندما استغل تمريرة هندرسون ليسدد كرة مذهلة من لمسة واحدة، متجاوزًا الحارس بسهولة.

3. روما (2018)

في نصف النهائي أمام فريقه السابق، سجل هدفًا مميزًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك، هدف يجسد الدقة والقوة، ويعكس لماذا يخشاه المدافعون.

4. رينجرز (2022)

برغم دخوله بديلًا في الدقيقة 68، أذهل صلاح الجميع بثلاثية سريعة، الهدف الثاني منها كان تحفة فنية، حيث تلاعب بالدفاع وسدد كرة لا تُصد ولا تُرد.

5. نابولي (2018)

هدف حاسم في دور المجموعات أمام نابولي، حيث تفوق على كاليدو كوليبالي، قبل أن يسدد كرة ذكية إلى الزاوية السفلى، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى الأدوار النهائية.

6. جينك (2019)

أظهر صلاح قوته البدنية ومهارته الفردية عندما راوغ دفاع جينك بذكاء وسدد كرة قوية هزت الشباك. لحظة أكدت تفوقه كلاعب لا يُمكن إيقافه.

7. بولونيا (2024)

بهدف نموذجي يجسد مهاراته، أحرز صلاح هدفًا رائعًا في شباك بولونيا هذا الموسم بتسديدة مذهلة إلى الزاوية العليا.

8. توتنهام (2019)

في ليلة نهائي دوري الأبطال، أحرز صلاح هدفًا مبكرًا من ركلة جزاء تحت ضغط هائل، هذا الهدف مهّد الطريق لليفربول لرفع الكأس الأغلى في أوروبا.

9. سالزبورغ (2019)

بزاوية مستحيلة تقريبًا، سجل صلاح هدفًا مذهلًا في شباك سالزبورغ، هدف يُظهر قدرته على تحقيق المستحيل.

10. لاسك لينز (2023)

بلمسة سحرية، أنهى صلاح إحدى الهجمات بطريقة استثنائية، مستخدمًا الجزء الخارجي من قدمه لتسجيل هدف بين قدمي الحارس، مؤكّدًا مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

كل هدف من هذه الأهداف هو شهادة على موهبة محمد صلاح وتأثيره الكبير على ليفربول، "الملك المصري" لم يكتفِ بإلهام الجماهير فحسب، بل كتب اسمه في تاريخ كرة القدم الأوروبية بحروف من ذهب.