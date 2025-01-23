ماذا قال المصري عمر مرموش بعد تعاقده مع مانشستر سيتي؟

أعرب اللاعب المصري عمر مرموش عن فخره الشديد كونه أول لاعب مصري ينضم إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد إتمام انتقاله رسميًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووقع المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف مع النادي الإنجليزي، ليصبح الصفقة الثالثة للسيتي في فترة الانتقالات الشتوية إلى جانب عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.

قال مرموش في تصريحاته للموقع الرسمي لبطل انجلترا: "إنه شرف كبير وسعادة عظيمة أن أكون أول لاعب مصري ينضم إلى مانشستر سيتي. هذا الحلم الذي لطالما راودني أصبح حقيقة الآن، وأنا أتطلع لتمثيل بلدي بأفضل شكل ممكن في هذا النادي الكبير".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر متابعة في مصر بسبب اللاعبين المصريين الذين سبقوني، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن أساهم في تعزيز هذه الصورة".

وقت رائع مع آينتراخت فرانكفورت

قدم مرموش أداءً استثنائيًا في الدوري الألماني على مدار الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لفريقه السابق آينتراخت فرانكفورت.

يُعرف مرموش بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، وهو ما أكده قائلاً: "ألعب بشكل مريح في مراكز متعددة، لكنني أفضّل مركز صانع الألعاب خلف المهاجم حيث تكون الفرص أخطر وأسرع".

التحدي القادم مع السيتي

أبدى مرموش حماسه الشديد للعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا ومشاركة النجوم الكبار مثل إيرلينغ هالاند، قائلاً: "اللعب بجانب هالاند فرصة رائعة. إنه ماكينة أهداف، وأتطلع إلى التعلم منه ومساعدته على تحقيق المزيد من النجاحات للفريق".

وأضاف: "أعلم أن الدوري الإنجليزي يتميز بقوة وسرعة أكبر من الدوري الألماني، لكنني مستعد للتحدي وسأبذل قصارى جهدي للتأقلم سريعًا والمساهمة في تحقيق الألقاب مع الفريق".

ختم مرموش حديثه بالتأكيد على تطلعاته مع مانشستر سيتي، قائلاً: "أريد الفوز بالألقاب هنا، وأن أكون جزءًا من مواسم مميزة مع الفريق. هذه مجرد البداية، وأتمنى أن أُسهم في كتابة فصل جديد ومشرق في تاريخ النادي".

بذلك، يبدأ مرموش فصلاً جديدًا في مسيرته الاحترافية، ويحمل على عاتقه آمال المصريين في تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة العالمية.