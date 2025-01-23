رسمياً .. مانشستر سيتي يتعاقد مع الدولي المصري مرموش

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

ونشر النادي صورة لمرموش بقميص سيتي على منصة إكس وكتب فوقها "مرحبا في مانشستر سيتي".

ولم يكشف سيتي الفائز بالدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة قيمة التعاقد مع مرموش (25 عاما).

وسجل مهاجم مصر، الذي خاض تجارب مع فولفسبورج وسانت باولي وشتوتجارت، 15 هدفا وقدم عشر تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم.

ويأمل مرموش، الذي وصفه محمد صلاح نجم ليفربول بأنه "الفتى الذهبي"، في تحقيق مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي مثل زميله في منتخب مصر، ولو بطريقته الخاصة، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وسيعتمد سيتي على المهاجم متعدد المهارات لإنعاش آمال الفريق في موسم مخيب إذ يتأخر حامل اللقب عن ليفربول المتصدر بفارق كبير.