الراتب ورقم القميص .. الكشف عن تفاصيل انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

اقترب النجم المصري عمر مرموش من تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى بطل الدوري مانشستر سيتي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 67 مليون جنيه إسترليني.

تألق لافت في ألمانيا

مرموش، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفًا، أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، حيث سجل اللاعب 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، ما لفت الأنظار إلى أدائه المذهل.

تعزيز هجوم مانشستر سيتي

تأتي هذه الصفقة ضمن خطة مانشستر سيتي لتعزيز خط هجومه بعد انتقال جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، حيث من المتوقع أن يخفف مرموش الضغط على النجم إيرلينغ هالاند.

ومن المنتظر أن يرتدي مرموش القميص رقم 7 في مانشستر سيتي، الذي أصبح شاغرًا بعد رحيل جواو كانسيلو.

الراتب والتوقعات

وفقًا لتقارير ألمانية، سيحصل مرموش على راتب سنوي إجمالي قدره 16 مليون يورو، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة براتبه السابق مع فرانكفورت.

وأعرب مرموش عن حماسه الكبير لهذه الخطوة قائلاً: "التوقيع مع مانشستر سيتي هو حلم يتحقق. أتطلع إلى العمل مع المدرب بيب غوارديولا وزملائي الجدد، والفوز بالألقاب مع هذا النادي العظيم".

صفقات إضافية للسيتي

لم تقتصر تحركات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات على مرموش، حيث اقترب النادي من التعاقد مع المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس، ما يرفع إجمالي إنفاق النادي خلال فترة الانتقالات الحالية إلى نحو 102.9 مليون جنيه إسترليني.

مسيرة مرموش المبهرة

بدأ مرموش مسيرته في الدوري المصري مع وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ الألماني في 2017، حيث برز كلاعب مميز بعد فترات إعارة ناجحة. انضم إلى آينتراخت فرانكفورت في 2023 وواصل تألقه، ليصبح أحد أعمدة الفريق الأساسية.

مع هذه الصفقة الكبيرة، يستعد مرموش لكتابة فصل جديد في مسيرته الاحترافية، وسط آمال جماهير مانشستر سيتي بأن يكون إضافة مؤثرة في مشوار الفريق هذا الموسم.