غوارديولا يرغب في ضم تير شتيغن لمانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية أن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ويعد تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الحالي، الخيار المفضل لغوارديولا لخلافة الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي أو الإيطالي، حسبما أفادت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية أمس.

ووفقاً للتقارير فقد جرت محادثات أولية من أجل التعاقد مع اللاعب. وكتبت «إل ناسيونال» أن غوارديولا يقدر أسلوب تير شتيغن في اللعب والخبرة التي يملكها وقدرته على بناء اللعب، وذكاءه التكتيكي، وهدوءه في المرمى، وهي إمكانات تناسب أسلوب غوارديولا.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف إسبانية إن تير شتيغن سيكون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى ببرشلونة في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «سبورت» أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق، أخبر مواطنه بأن خوان جارسيا وفويتك تشيزني سيكونان الخيارين الأساسيين بالنسبة له في الموسم المقبل.