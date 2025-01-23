صلاح يحطم الأرقام الأوروبية ويشعل سوق الانتقالات بعد عرض الهلال الخرافي

دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 50 هدفًا في البطولات الأوروبية، وذلك خلال مباراة فريقه ضد ليل الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز 2-1 على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

سجل صلاح هدفه رقم 50 في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من كورتيس جونز، ليعزز مكانته كأفضل هداف للنادي في المسابقات الأوروبية، وتحدث صلاح بعد المباراة معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له هو الفوز بالمباراة.

محمد صلاح أضاف هذا الإنجاز إلى سجل أهدافه الذي يضم 45 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و5 أهداف في الدوري الأوروبي، تفوق صلاح على الرقم القياسي السابق للنجم ستيفن جيرارد الذي سجل 41 هدفًا في البطولات الأوروبية مع ليفربول.

على صعيد آخر، تزايدت التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته، وقد أفادت تقارير أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا ضخمًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم المصري لمدة عامين، مع ترك الباب مفتوحًا أمامه ليصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم.

وفي الوقت الذي أكد فيه صلاح رغبته في تقديم أفضل أداء على أرض الملعب، يواصل الهلال السعودي مساعيه لتعزيز الدوري المحلي ضمن استراتيجيته الطموحة لتعزيز مكانة كرة القدم السعودية عالميًا، خاصة مع سعي المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

بين الأرقام القياسية التي يحققها محمد صلاح على أرض الملعب، والتكهنات حول مستقبله، يبقى اللاعب المصري في قلب اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ما سيحمله المستقبل لنجم ليفربول.