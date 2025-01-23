ديارا: كأس التحدي مع الوحدة أول بطولة في حياتي

أعرب المالي إبراهيما ديارا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن سعادته بالتتويج مع العنابي بكأس التحدي في السوبر الإماراتي القطري، والتي كان قد حققها الوحدة على حساب الوكرة بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، مشيراً إلى أن البطولة تمثل دافعاً كبيراً بالنسبة له وللفريق بشكل عام خلال النصف الثاني من الموسم.

وكشف ديارا عن أن لقب كأس التحدي مع الوحدة هو البطولة الأولى التي يتوج بها في حياته كلاعب منذ أن بدأ في المراحل السنية في فرنسا مروراً بالانتقال إلى انجلترا فرق الناشئين مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ثم تصعيده للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى الوحدة في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الحالي.

وقال ديارا لـ«البيان»: أشعر بسعادة غامرة لأن كأس التحدي في السوبر الإماراتي القطري مع الوحدة هو أول بطولة أحصل عليها في حياتي كلاعب، والوحدة استحق الفوز بعد أن قدم أداءً قوياً خاصة في الشوط الثاني من المباراة أمام منافس صعب، قبل أن يحالفنا التوفيق في ركلات الترجيح.

وأضاف: أشكر زملائي اللاعبين وجمهور الوحدة الذي حضر بكثافة إلى استاد آل نهيان لمؤازرة الفريق في المباراة المهمة، فالجمهور كان لا يصدق ولم يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال المباراة، واستحقوا فرحة فوز الوحدة بالكأس.

وتابع: اللقب سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة وحافزاً لتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من الموسم، صحيح أن الفريق خرج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لكن الدوري لا يزال في منتصفه وكل شيء وارد في كرة القدم، ونحن من جانبنا سنواصل القتال للفوز في كل مباراة.

وأردف: الوحدة يمتلك فريقاً جيداً، واللاعبون على قلب رجل واحد، ويحاولون بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف النادي ولإسعاد جماهيره، وبهذا الفريق بإمكاننا الوصول إلى نتائج أفضل، وأعتقد أن كأس التحدي بداية لمزيد من البطولات في المستقبل.

ونجح إبراهيما ديارا في أن يكون إحدى الركائز الأساسية في فريق الوحدة منذ انضمامه لصفوف «أصحاب السعادة» في بداية الموسم في فئة المقيمين لما يملكه من مهارات وإمكانات عالية في وسط الملعب، وشارك ديارا مع الوحدة هذا الموسم في 13 مباراة، منها 10 مباريات في الدوري سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين، كما سجل هدفاً في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويتصدر ديارا قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 12 جولة بـ 31 مراوغة، خاصة وأنه لاعب مهاري ويملك حلولاً هجومية، ووظفه المدير الفني في المباراة الأخيرة في مركز الجناح الأيمن.

على جانب آخر، احتفل مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوحدة برئاسة فارس مكتوم المزروعي بلاعبي الفريق الأول خلال تدريبات الفريق لتهنئتهم بالفوز بكأس التحدي الإماراتي القطري، وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والتفاني من الجميع، معبرين عن فخرهم بالحصول على اللقب.

كما حثت إدارة شركة الكرة اللاعبين على بذل جهد مضاعف في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدين أن لقب السوبر الإماراتي القطري يجب أن يكون دافعاً لتحقيق المزيد من التفوق والإنجازات في المستقبل. ويحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري برصيد 22 نقطة، ويواجه البطائح غداً الخميس على استاد آل نهيان في ختام مباريات الدور الأول.