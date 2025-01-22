بعد هدفه في ليل.. ماذا قال محمد صلاح عن تجديد عقده؟

أصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل 50 هدفا في أوروبا، متقدما بتسعة أهداف على صاحب المركز الثاني ستيفن جيرارد .

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 34 أمام ليل الفرنسي ، وحقق الريدز الفوز بهدفين مقابل هدف على في أنفيلد ليحجز مكانه في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا .

لست متأكداً

وعندما سُئل صلاح عما إذا كان سيبقى في ليفربول لتعزيز رصيده الرائع من الأهداف، مع انتهاء عقده في الصيف، أجاب صلاح: "لست متأكدًا من ذلك ولكنني سأبذل قصارى جهدي"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

فخور للغاية

وعن تسجيله المزيد من الأرقام مع الريدز قال صلاح : "آمل ألا تكون هذه هي المرة الأخيرة، ولكنني فخور بها للغاية. لم أكن أركز عليها قبل المباراة".

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الآن المركز التاسع مع تييري هنري في قائمة هدافي البطولة عبر العصور برصيد 51 هدفا، بعد أن سجل 45 هدفا منها مع ليفربول وهدفا واحدا مع روما وخمسة أهداف مع بازل.

وعن هدفه في مرمى ليل كشف صلاح: "حصلنا على الكرة ولعبها جونز بشكل جيد للغاية في النهاية وتمكنت من التسجيل".

وأضاف "لم يستسلموا لكنهم لجأوا إلى الهجمات المرتدة وتمكنوا من التسجيل. الحفاظ على نظافة الشباك أمر مهم للغاية بالنسبة لنا وخط دفاعنا".

وأظهرت الطريقة التي سجل بها صلاح هدفه أنه لا يمكنك أبدًا استبعاده، فقد ارسل صلاح الكرة ملتفة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتحتضن الشباك محرزا هدفا رائعا.

أسكت الجميع

ودارت نقاشات حول مستوى صلاح بعد أن خاض اللاعب المصري ثلاث مباريات دون تسجيل أو تمريرة حاسمة، لكن الأوقات الصعبة لا تدوم طويلاً بالنسبة لصلاح وسرعان ما عاد للقيام بما يجيده وأسكت الجميع.

وكاد صلاح أن يسجل هدفًا ثانيًا من الطراز العالمي، حيث استغل لمسة رائعة أثناء التحرك وسيطر على جودموندسون لكنه سدد بعيدًا.

"الخاص"

من جهته أشاد الهولندي بـ "الخاص" محمد صلاح ، بعد أن سجل المصري هدفه الأوروبي رقم 50 مع ليفربول ، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النادي.

وقال سلوت "إنه قدم أداء مميزاً في هذا النادي، لقد كان متميزًا لسنوات عديدة. وسجل هدفًا رائعًا. عندما يخوض "مو" مواجهة فردية، تكون هناك فرصة كبيرة لإحراز هدف".

وكان المستقبل الطويل الأمد للنجم المصري في أنفيلد موضع حديث مستمر، حيث لم يوقع بعد على تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية هذا الموسم.

وفي نهاية ديسمبر، قال صلاح إن التوصل إلى اتفاق "ما زال بعيدا"، لكن مهاجم ليفربول السابق لويس جارسيا قال إن "الوضع لا يؤثر عليه".

وقال جارسيا : "لم يقل أبدًا إنه يريد الرحيل".

"لم يقل النادي أبدًا إنه يريد الرحيل. أعتقد أنهم يحاولون منحه حالة طبيعية. أسبوعًا بعد أسبوع يقدم أداءً جيدًا ويسجل أهدافًا. لذا فإن هذا الموقف لا يؤثر عليه".