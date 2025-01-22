صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا.. وهذه هي أمنيته

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ وتسجيل الأرقام القياسية بعد هدفه الليلة الماضية في مباراة فريقة مع ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وتمنى أن لا يكون الأخير.

جاء هدف صلاح من تمريرة طولية متقنة من زميله كورتيس جونز في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لصلاح في المسابقة هذا الموسم، واحتفل بهدفه رقم 51 في دوري أبطال أوروبا ليصبح تاسعا في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية المرموقة متساوياً مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري، مهاجم أرسنال وبرشلونة.

كما بات النجم المصري أيضاً ثالث أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بملعب واحد حيث سجل 20 هدفاً في ملعب أنفيلد ليحل خلف رود الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 23 هدفاً في ملعب أولد ترافورد، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق في ملعب الاتحاد.

وحصل محمد صلاح لاعب على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت من الجولة السابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة علق صلاح قائلاً : "إنه مختلف؛ مدرب مختلف، ولاعبون مختلفون. لدينا أربعة أو خمسة أو ستة متبقين من هذا الفريق، لكن لدينا مواهب جيدة، ولاعبون يعملون بجد، ومدير لديه أفكار جيدة. سنحاول فقط ونرى".

وعن هدفه الـ 50 في البطولات الأوروبية مع ليفربول، قال: "آمل ألا يكون الأخير، لم أكن أركز على الرقم القياسي قبل المباراة، أنا سعيد جدًا وفخور به، خاصة لأننا فزنا بالمباراة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".