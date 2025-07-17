الأهلي المصري يتخذ قراراً جديداً بشأن وسام أبو علي

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس استبعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على فيسبوك إن المدير الرياضي محمد يوسف قرر استبعاد أبو علي "عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو مدرب الفريق".

وجاء قرار الاستبعاد "نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة" بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن".

ويتوجه الأهلي إلى تونس لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.