محمد صلاح ينشر تدوينة "باسمة"بعد دقائق من تعادل أرسنال

سارع النجم محمد صلاح إلى الاحتفال بأحدث انتصارات ليفربول، ونشر صورة مع داروين نونيز وهما يبتسمان، بعد دقائق فقط من صافرة النهاية بين أرسنال وأستون فيلا.

وسجل نونيز، الذي دخل بديلا في الشوط الثاني هدفين في الدقيقتين 91 و93، ليساعد ليفربول على توسيع الفارق مع أرسنال إلى سبع نقاط قبل تعادل الجانرز 2-2 مع أستون فيلا ويعزز متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مكانته على قمة البريميرليغ.

وعلى الرغم من أن أرسنال تقدم بهدفين سجلهما جابرييل مارتينيلي وكاي هافرتز، إلا أن فيلا رد بهدفين سجلهما أولي واتكينز ويوري تيليمانس، ليحصد نقطة ويمنح ليفربول دفعة إضافية في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت شبكة سكاي سبورتس كشفت عن استعداد الهلال السعودي لتقديم عرض لصلاح، إذا قرر الرحيل عن الريدز وكرة القدم الأوروبية بشكل عام.

ويبحث بطل الدوري السعودي عن لاعب رفيع المستوى ليحل محل البرازيلي نيمار الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

ويريد الهلال أن يكون صلاح "أحد الأسماء البارزة" في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.