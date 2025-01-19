ريال مدريد يكشف حقيقة انتقال فينيسيوس إلى الدوري السعودي

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، ووكالة الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، ما تردَّد حول اجتماع، دار بين فريق سعودي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، على هامش حضوره إلى جدة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، الأسبوع الماضي.

وتردَّدت أنباءٌ خلال الأيام الماضية عن أن اجتماعًا، جرى بين الجانبين لبحث إمكانية انضمام فينيسيوس إلى دوري روشن السعودي.

وقال تياجو فيرتاس، أحد المسؤولين في وكالة فينيسيوس في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية نشرتها اليوم الاحد: "بالنسبة لنا في وكالتنا، لم نسمع أي شيء عن ذلك، ولم يتحدَّث معنا أحدٌ بأن هناك جلسةً في السعودية من أجل انضمام فينيسيوس إلى الدوري السعودي".

من ناحية أخرى أوضح خوان كاميلو، المتحدِّث الإعلامي لنادي ريال مدريد لصحيفة "الرياضية": "ليست لدينا أي فكرة عن الأخبار التي خرجت بشأن هذا الأمر".

وكان عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحدَّث عن صفقة قدوم فينيسيوس للدوري السعودي، مؤكدًا في حديثه لصحيفة "آس " الإسبانية، السبت الماضي، أنها ليست حلمًا بالنسبة للمسؤولين، لكنها مسألة وقت ومفاوضات.

وينتهي عقد فينيسيوس مع الريال في يونيو 2027، ما يعني أن انتقاله يستلزم موافقة النادي الإسباني.

وانتقل فينيسيوس /24 عامًا/ إلى صفوف ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، وتبلغ قيمته السوقية، حسبَ موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص بالإحصاءات، 200 مليون يورو، وقد دافع عن قميص الريال إجمالًا في 290 مباراةً بجميع المسابقات، سجَّل فيها 98 هدفًا وصنع 84، فيما نجح خلال الموسم الجاري في إحراز 14 هدفًا، وصناعة عشرة في 25 مباراةً.