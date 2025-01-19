سانتوس يخطط لاستعادة نيمار من الهلال السعودي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يواصل نادي سانتوس البرازيلي مساعيه لاستعادة نجمه السابق نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي الحالي، بعد غياب دام 12 عامًا عن الفريق، ويبحث النادي البرازيلي إمكانية التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل التوقيع معه بشكل دائم.

ووفقًا لتقارير صحفية، زاد اهتمام سانتوس بعودة نيمار بعد تصريحات مدرب الهلال، خورخي جيسوس، التي أشار فيها إلى أن اللاعب لن يتم تسجيله في الدوري السعودي خلال النصف الثاني من الموسم، وأنه يندرج فقط ضمن خطط الفريق في دوري أبطال آسيا، وفقا لموقع flashscore.

وتقوم خطة سانتوس على استثمار الفترة الأخيرة من عقد نيمار مع الهلال، الممتدة لستة أشهر، من خلال تقديم عرض إعارة مؤقت قبل توقيع عقد دائم مع اللاعب.

وفي خطوة مبتكرة، لجأ سانتوس إلى الذكاء الاصطناعي لإعداد مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه الأسطورة بيليه، متحدثًا عن الأسباب التي تدعو نيمار للعودة إلى ناديه الأصلي. وتم تقديم الفيديو لفريق اللاعب، مما ترك انطباعًا قويًا لديهم.

الحملة شهدت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث هتف مشجعو سانتوس مطالبين بعودة نيمار خلال المباراة الافتتاحية لموسم باوليستاو ضد ميراسول. وصدحت أصوات الجماهير مرددة: "عد إلى منزلك يا نيمار!".

جدير بالذكر أن نيمار غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023، ثم تعرض لإصابة عضلية جديدة بعد عودته في نوفمبر 2024، ما جعله يشارك فقط في مباراتين خلال العام الماضي بمجموع 42 دقيقة لعب.

وشارك نيمار لدقائق معدودة أمام العين الإماراتي والاستقلال الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهو ما دفع سانتوس لتعزيز جهوده في محاولة لإعادة النجم البرازيلي إلى "فيلا بيلميرو".