هندرسون قائد ليفربول السابق ينضم إلى برنتفورد

قال برنتفورد، أمس، إن جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق، انضم إلى الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بموجب عقد يمتد لموسمين، بعد أيام من رحيله عن أياكس الهولندي.

وأكد أياكس فسخ عقد هندرسون، الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو من العام المقبل، بأثر فوري يوم الخميس الماضي. وسيعزز اللاعب الإنجليزي الدولي (35 عاماً) خيارات برنتفورد في خط الوسط، بعد انتقال قائد الفريق السابق كريستيان نورغارد إلى أرسنال. وقال هندرسون: «أنا سعيد لانتقالي إلى هنا، أنا متحمس جداً للبدء والانطلاق. كان من الواضح أنني أريد القدوم إلى هنا وكان قراراً سهلاً في النهاية».

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي لنقل خبراتي، خاصة للاعبين الشبان، ولكن في الوقت نفسه ما زلت بحاجة إلى تقديم أداء جيد، والقيام بعملي على أرض الملعب».