عبقري في الهجمات المرتدة.. ماذا يقدم عمر مرموش لمانشستر سيتي؟

عندما انتقل عمر مرموش، الشاب المصري البالغ من العمر 18 عامًا آنذاك، من القاهرة إلى فولفسبورغ، لم يكن يعلم أن مغامرته في ألمانيا ستأخذه يومًا ما إلى بوابة مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم.

مسيرة مرموش لم تكن خالية من التحديات؛ فبعيدًا عن مهاراته في المراوغة والتسجيل، كانت هناك تحديات يومية مثل تعلم اللغة والطهي والحياة بمفرده في مجتمع جديد عليه. "في البداية، كنت بالكاد أستطيع طلب القهوة"، يعترف مرموش، مسترجعًا تلك الأيام.

بدأ اللاعب المولود في القاهرة مسيرته مع وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ عام 2017، أمضى عامين في فريق الاحتياط، وتخللت تلك الفترة إعارات ناجحة إلى أندية ألمانية مثل سانت باولي وشتوتغارت، حيث أثبت نفسه كلاعب موهوب.

في موسم 2022-2023، بدأ مرموش بريقه الحقيقي مع فولفسبورغ، وانتقل بعد ذلك في صفقة انتقال حر إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث انفجرت إمكانياته، وسجل مرموش 37 هدفًا وصنع 19 أخرى خلال 67 مباراة مع فرانكفورت، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.

ويقترب النجم المصري الواعد من العملاق مانشستر سيتي، ليبدأ اللاعب الموهوب تحديًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحدٍ جديد

أسلوب مرموش يعتمد بشكل كبير على سرعته وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في الهجمات المرتدة، لكن مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا ليس النادي الذي يعتمد على الهجمات المباشرة مثل فرانكفورت، وفي البريميرليغ، سيواجه مرموش كتلًا دفاعية أعمق وفرصًا أقل للهجوم في المساحات المفتوحة.

رغم ذلك، فإن مرموش يتمتع بمهارات فريدة قد تضيف تنوعًا لهجوم السيتي، تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وإنهاؤه المميز للهجمات، وقدرته على اللعب في مراكز متعددة في الخط الأمامي تجعله خيارًا مرنًا ومميزًا.

غوارديولا، المعروف بقدرته على توظيف اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، قد يجد في مرموش الحل في المواقف الانتقالية، سرعته وانطلاقاته خلف الدفاع يمكن أن تكون قاتلة، خاصة في المباريات الكبرى التي تتطلب التحولات السريعة.

لن تكون رحلة مرموش في مانشستر سيتي سهلة، لكنه أثبت سابقًا قدرته على التكيف مع التحديات.

من جهته، أشار غوارديولا إلى أهمية تكيف الفريق مع مهارات اللاعبين "التكتيكات تعتمد على جودة اللاعبين"، قال المدرب الإسباني في تصريح سابق، وهو ما يعكس إمكانية تعديل أسلوب السيتي ليناسب إمكانيات مرموش.

مع انضمامه إلى السيتي، سيدخل مرموش مرحلة جديدة من مسيرته، حيث ستختبر مهاراته في بيئة تنافسية أكثر تعقيدًا. لكن، إذا كان هناك شيء أكده اللاعب المصري خلال مسيرته، فهو أنه قادر على التألق تحت الضغط والتكيف مع أي ظرف.