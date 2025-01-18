عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.. وداع مؤثر ومستقبل مشرق للأمير المصري

اقترب النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قد تكون واحدة من أبرز الانتقالات الشتوية لموسم 2024/2025.

جاء هذا بعد تأكيد المدير الرياضي للنادي الألماني، ماركوس كروش، أن مفاوضات مكثفة تجري بين الجانبين، ما يجعل الانتقال شبه محسوم.

على الرغم من غيابه عن تشكيلة فريقه خلال الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني، نزل مرموش إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية لتوديع زملائه والجماهير.

مشهد وداعه أثار عاطفة الجماهير، حيث لم يستطع اللاعب حبس دموعه، ما يعكس العلاقة القوية التي بناها مع النادي منذ انضمامه إليه في 2023.

حقق مرموش أرقامًا مذهلة هذا الموسم مع فرانكفورت، مسجلًا 20 هدفًا وصانعًا 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة بجميع المسابقات. هذه الأرقام جعلته في صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقًا على أسماء لامعة مثل هاري كين وألكسندر إيزاك. كذلك، تميز مرموش بدقة إنهاء الفرص، حيث تجاوزت أهدافه الفعلية التوقعات المسجلة بـ6.1 نقاط، ما يبرز كفاءته في استغلال الفرص السانحة.

صفقة ضخمة



بحسب تقارير إعلامية ألمانية، قد تصل قيمة الصفقة إلى 75 مليون يورو، مع 5 ملايين يورو كإضافات محتملة، إذا تمت الصفقة بهذا الشكل، فستكون واحدة من الأغلى للاعب مصري في تاريخ كرة القدم، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها مانشستر سيتي لإمكانات مرموش.

فلسفة غوارديولا

تثير صفقة مرموش تساؤلات حول كيفية استخدام المدرب بيب غوارديولا له في تشكيلته. على الرغم من كونه مهاجمًا صريحًا، أظهر اللاعب مرونة تكتيكية كبيرة باللعب على الجناح الأيسر أو كمهاجم ثانٍ. مقارنة بأداء جوليان ألفاريز مع السيتي الموسم الماضي، يتفوق مرموش في معدل التسديدات والمراوغات، لكنه سيحتاج للتأقلم مع أسلوب السيتي المعتمد على الاستحواذ والتمريرات القصيرة.

تأثير محتمل على السيتي

يعاني مانشستر سيتي من انخفاض معدل تحويل التسديدات إلى أهداف هذا الموسم، حيث سجل الفريق 38 هدفًا فقط من أصل 363 محاولة، بمعدل تحويل بلغ 10.5%، وهو الأقل منذ موسم 2012/2013. إضافة مرموش قد تسهم في رفع هذا المعدل بفضل دقته في إنهاء الهجمات وقدرته على خلق الفرص.

مستقبل مشرق

إذا نجح مرموش في إثبات نفسه مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يصبح أحد الأسماء البارزة عالميًا، لاسيما في ظل مستواه المتصاعد وأدائه الثابت. بعد أن صنع اسمه في ألمانيا، تبدو وجهته القادمة في إنجلترا فرصة ذهبية لإظهار إمكاناته على أكبر المسارح الكروية.

مشجعو مانشستر سيتي قد يجدون في مرموش الأمير المصري الذي يساهم في الحفاظ على هيمنة الفريق محليًا وأوروبيًا.