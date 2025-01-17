نور الدين أمرابط ينضم إلى هال سيتي الإنجليزي

أعلن هال سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع المهاجم المغربي نور الدين أمرابط في صفقة انتقال مجانية حتى نهاية الموسم.

وينتقل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما إلى الفريق الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع أيك أثينا اليوناني والذي انضم له في 2021 قادما من النصر السعودي.

ويعود أمرابط بذلك إلى الملاعب الإنجليزية بعد مغامرته مع واتفورد بين عامي 2016 و2018، وخلال هذه الحقبة شارك في 44 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أمرابط "أنا سعيد جدا ومتحمس بالوجود هنا. إنه ناد كبير ذو تاريخ عريق. أنا سعيد بكوني جزءا من عائلة هال سيتي الآن وأتطلع للبدء.

"إنجلترا هي الأفضل في العالم فيما يتعلق بكرة القدم. الدوري الإنجليزي الممتاز فوق كل مسابقات الدوري في العالم ودوري الدرجة الثانية مسابقة محترمة".

ويحتل هال سيتي المركز 22 في دوري الدرجة الثانية برصيد 23 نقطة من 26 جولة.

وأضاف أمرابط "الهدف الرئيسي هو الارتقاء في جدول الترتيب وإسعاد الجماهير. أريد الاستمتاع بكرة القدم والاستمتاع مع زملائي في الفريق. نريد الاحتفال ببعض الانتصارات الجيدة".

ويستعد هال سيتي لمواجهة مضيفه ميلوول غدا السبت.