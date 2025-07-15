تشاكا لاعب ليفركوزن يقترب من نيوم السعودي

يستعد جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن للانضمام لقائمة الراحلين عن وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، هذا الصيف، وتوصل اللاعب السويسري الدولي البالغ من العمر 32 عاماً إلى اتفاق شفهي مبدئي مع نادي نيوم السعودي للمحترفين بشأن انتقاله، خاصة أن نادي نيوم أبلغ مسؤولي ليفركوزن برغبته في ضم تشاكا الذي يرتبط بتعاقد حتى 2028، وعرض مبلغاً قيمته ستة ملايين يورو «7 ملايين دولار» لإتمام هذه الصفقة.

وأفادت تقارير صحافية بأن الناديين لم يتوصلا بعد لاتفاق، لكن هناك مشاورات ستعقد خلال ساعات لحسم القرار النهائي، ولم يتضح أيضاً إمكان انضمام تشاكا إلى زملائه أمس، حيث يستعد الفريق للسفر إلى ريو دي جانيرو، لإقامة معسكر تدريبي في البرازيل مدته 10 أيام.