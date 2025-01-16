سكيلي لاعب أرسنال : كنت أخشى أن أبدو ضعيفا أمام جدتي في مباراة توتنهام

قال مايلز لويس سكيلي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه كان عازما على التألق في ديربي شمال لندن، لأنه لم يكن يرغب في أن يظهر بشكل ضعيف أمام جدته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سكيلي /18 عاما/ سار على نهج سيسك فابريجاس، وأصبح أصغر لاعب من أرسنال يبدأ مباراة أمام توتنهام في آخر عقدين من الزمن.

وقدم الظهير الأيسر عرضا مذهلا ليساعد فريقه في الفوز 2 / 1 على توتنهام ليبقي على آمال فريقه في التتويج بلقب الدوري.

وسجل سكيلي ظهوره الأول لأرسنال عندما شارك كبديل أمام مانشستر سيتي في سبتمبر، ولكنه شارك بشكل أساسي في سبع من آخر تسع مباريات لفريقه.

وقال سكيلي لشبكة "أوبتوس الرياضية :"والدتي، وجدتي، وأصدقائي تواجدوا في المباراة. وكان يجب علي أن أقدم أداء جيدا، لكي أتأكد من أنني لا أبدو ضعيفا أمامها. كان علي أن أتأكد من أنني سأفوز بالتدخلات لأجلها، وأتمنى أن تكون فخورة بي".

وأردف :"المباراة كانت مذهلة، وكل شيء ارتقى لمستوى أحلامي. لا يمكنني تصديق هذا. كان علي أن استغل كل لحظة وكل ثانية. بصراحة، كانت مذهلة، وهذه هي اللحظات التي نعيش لأجلها".