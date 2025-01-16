لوكاس بيمنتا: حلمي أصبح حقيقة مع «الأبيض»

أكد لوكاس بيمنتا، مدافع المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنه حقق هدفه، الذي طالما حلم به بالانضمام إلى منتخب الإمارات، وذلك عندما انضم للقائمة ببطولة كأس الخليج الأخيرة، التي أقيمت في الكويت «خليجي 26»، رغم عدم مشاركته مع «الأبيض» في البطولة، بعد الخروج من الدور الأول.

وكان بيمنتا قد انضم لصفوف «الأبيض» في «خليجي 26» بعدما أكمل المدة القانونية لتمثيل المنتخب في 30 ديسمبر الماضي، إذ كان من المفترض أن يظهر للمرة الأولى على المستوى الدولي مع المنتخب في الدور نصف النهائي، ولكن ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات، بينما سيكون اللاعب مرشحاً لظهوره الدولي الأول خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في مباراتي إيران وكوريا الشمالية مارس المقبل.

سعادة غامرة

وقال بيمنتا لـ«البيان»: «شعرت بسعادة غامرة عندما تم استدعائي لقائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الخليج الأخيرة، فقد كان اللعب لمنتخب الإمارات هو هدفي الأول منذ ظهوري في الدوري الإماراتي، وعندما انضممت للقائمة كانت لحظة خاصة بالنسبة لي، وأمر جيد على المستوى الشخصي عندما يصبح حلمك حقيقة».

وأضاف: لم أتمكن من اللعب في مباريات الدور الأول في «خليجي 26» انتظاراً لاستكمال المدة القانونية، وكنت أعرف هذا الأمر منذ لحظة استدعائي للمنتخب، ولكنني استفدت كثيراً من الوجود، بغض النظر عن اللحاق بالمشاركة من عدمه، للتعرف على الأجواء والوجود مع زملائي اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، حيث كانت الأجواء إيجابية، وأنا فخور بالوصول لهذه المرحلة، وأنتظر المباريات المقبلة في تصفيات المونديال لخدمة المنتخب.

وأشار بيمنتا إلى أن المنتخب الوطني ظهر بصورة جيدة، وكان الطرف الأفضل من منافسيه خلال المباريات التي لعبها في البطولة، وقال: «كأس الخليج بطولة قصيرة، وأي منتخب كان قادراً على الفوز باللقب، ومجموعتنا لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث تأهل المنتخب العماني إلى النهائي، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم».

هدف

وتحدث بيمنتا عن الوحدة وفرصه في الدوري بعد ابتعاده عن سباق المنافسة بفارق 9 نقاط عن الشارقة متصدر الترتيب، مشيراً إلى أن الدوري لا يزال طويلاً، والفريق هدفه منذ بداية الموسم هو الوجود في مراكز المقدمة والتعامل خطوة بخطوة مع كل مباراة.

وقال: «هدفنا منذ بداية الموسم الوجود بين المراكز الثلاثة الأولى من أجل المنافسة، والدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين صعب للغاية، ولكن إذا كنت قريباً من فرق القمة فبإمكانك حينها القتال على اللقب، كما أننا نركز هذا الموسم على نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل».

وأكد بيمنتا أن جمهور الوحدة من حقه أن يغضب بسبب نتائج الفريق، والخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفارق النقاط في صدارة الدوري، موضحاً: «غضب الجمهور طبيعي، ونحن كوننا لاعبين نقدر ذلك، وندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحاول بأقصى ما لدينا أن نقدم أفضل مستوى، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور بأداء ونتائج أفضل في المرحلة المقبلة».

وختم: «أمامنا الآن مهمة في بطولة كأس التحدي في السوبر الإماراتي - القطري أمام فريق الوكرة، ونتطلع إلى تحقيق اللقب، لتعويض جماهيرنا وبداية صفحة جديدة».