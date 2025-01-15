تركي آل الشيخ ينشر صورة لصلاح بقميص الهلال

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية اليوم الأربعاء صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بقميص الهلال على صفحته الرسمة في موقع " فيسبوك" من دون الكشف عن أي تفاصيل.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق آخر للانتقال له بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأثار آل الشيخ جدلًا واسعًا حول نشره الصورة وخاصة في ظل الحديث عن عدم استمرار صلاح مع الريدز لعدم فتح ملف التجديد مع اللاعب حتى الآن.

وكان الدولي المصري (32 عاما) قال إن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما الإيطالي.

ويقضي صلاح ستة أشهر في آخر عقد له مع ليفربول، والذي تبلغ قيمته 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ، وباعترافه، كان التقدم في الاتفاق على الشروط الجديدة ضئيلًا.

وفاز صلاح مع الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعد صلاح (32 عاما) أحد أعظم لاعبي الريدز على مر العصور، حيث سجل 232 هدفا في 376 مباراة مع النادي منذ انضمامه من روما في عام 2017

وكان صلاح قال في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس أن هذا هو عامه الأخير مع ليفربول حيث أوضح نيته في الرحيل عن الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.