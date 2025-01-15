عمر مرموش يحقق إنجازاً مصرياً غير مسبوق في الدوري الألماني

حقق الدولي عمر مرموش إنجازاً غير مسبوق حيث أصبح أول لاعب مصري يسجل 15 هدفاً في موسم واحد في تاريخ الدولي الألماني.

وخلال 17 مباراة من عمر الدوري الألماني نجح مرموش في تسجيل 15 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويتصدر مرموش مع هاري كين قائمة هدافي الدوري يليهما جوناثان بوركاردت 12 هدفًا.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ نادي اينتراخت فرانكفورت يسجل 15 هدفاً في أول 17 جولة من الموسم.

وتترد أنباء عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في الاستفادة من خدمات مرموش في الانتقالات الشتوية.

وعلق بيب غوارديولا على سؤال في المؤتمر الصحفى عقب مباراة السيتي مع برينتفورد حول صفقات مان سيتى والاهتمام بضم نجم منتخب مصر، حيث قال : "لا أعرف"، مؤكداً أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تلك الأنباء في الوقت الحالي.

وقاد مرموش أمس نادي آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على نادي فرايبورغ بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني (بوندسليغا) حيث سجّل اللاعب المصري هدفاً وصنع اثنين،.