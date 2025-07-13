الزمالك يعلن إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الزمالك المصري إصابة لاعبه، أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن الجهاز الطبي أجري فحوصات طبية مكثفة لأحمد حسام لاعب الفريق بعد إصابته في مواجهة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان أن الفحص الطبي أثبت إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، موضحا أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد حسام انتقل لصفوف الزمالك في فبراير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من نادي الجونة، ووقع عقدا يمتد أربعة مواسم ونصف حتى صيف 2029.

الزمالك يضم المهدي سليمان

من جهة أخرى أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشار المركز الإعلامي للزمالك المصري اليوم الأحد إلى أن المهدي سليمان وقع على عقود الانتقال للفريق في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وظهر مهدي سليمان في مقطع فيديو لتقديمه عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع فيسبوك، يقول "لا داع للقلق، المهدي سليمان هنا، نحن الملوك، نحن الزمالك".

وكان الزمالك قد عاد للتدريبات بعد فترة طويلة من الراحة السلبية تحت قيادة المدير الفني الجديد البلجيكي يانيك فيريرا، وخاض مباراة ودية فاز خلالها على أورانج بنتيجة 1 / صفر يوم الجمعة الماضي.