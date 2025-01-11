نيفيز: الهلال يسير في الطريق الصحيح رغم الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين

قال روبن نيفيز، لاعب وسط فريق الهلال، إن الفريق يسير في الطريق الصحيح رغم خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف نيفيز في تصريحات بعد فوزه فريقه الكبير على العروبة 5/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، إن الهلال لم يغب عن طريق الانتصارات هذا الموسم سوى في مباراة أو اثنتين.

وأضاف نيفيز أن ما حدث اليوم لم يكن سوى ردة فعل بعد الخروج من كأس الملك، مؤكدًا أن الهلال قدم اليوم مباراة رائعة وحقق فوزًا مستحقًا.

من جانبه قال اللاعب محمد القحطاني إن الهلال قدم مستوى كبير أمام العروبة أسفر عن هذه النتيجة الكبيرة، مشيدًا بجماهير الهلال في الجوف التي دعمت الفريق وقدمت صورة رائعة في المدرجات.

وأضاف القحطاني: "نفكر من الآن في المباراة القادمة، ومستمرون في المنافسة بقوة في بطولة الدوري وهدفنا أيضًا بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي مؤقتا برصيد 37 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة مع الفيحاء والتي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.