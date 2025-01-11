تعليق غامض من جوارديولا بشأن عمر مرموش

في أول تعليق له حول صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي رد جوارديولا إنه لا ينبغي الذهاب إلى سوق الانتقالات ولن يتحدث أو يجيب عن أي سؤال في هذا الشأن .

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام : "طوال الشهر ستسألون نفس الأسئلة عن كل ما يرتبط بنا في وسائل الإعلام، لذلك لن أتحدث. يمكنكم الإصرار، لن أجيب لأنني لا أعرف الوضع. لا ينبغي لنا الذهاب إلى سوق الانتقالات، لا أحب ذلك كثيرًا. الوضع الذي حدث هذا الموسم مع العديد والعديد والعديد من الإصابات، علينا أن نحاول القيام بذلك لأن الوضع هو ما هو عليه. لكن ماذا يحدث، لن أتحدث لأنني لا أعرف".

الأمر صعب للغاية

وأضاف "بالطبع لدي محادثات مع النادي ولكنني لا أعرف ما سيحدث بشأن العملية وما يحدث لأن الأمر صعب للغاية. وما سيحدث سيحدث، وإلا فلن أستطيع أن أقول أي شيء آخر".

وعندما سُئل عن اهتمام برشلونة بضم عمر مرموش، أضاف المدرب الكتالوني: "اسمع، هل لم أكن واضحًا في إجابتي؟ لقد كنت واضحًا في إجابتي - لن أتحدث. إنه لاعب من نادٍ آخر، ولن أجيب".

"يمكنك أن تقول في كل مؤتمر صحفي للحديث عن سوق الانتقالات حتى النهاية، لن أجيب على سؤال واحد. لا تتصرف بهذه الطريقة".

50 مليون جنيه إسترليني

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية الخميس، أن مانشستر سيتي تقدم في محادثاته للتعاقد مع المهاجم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني .

ويبدو فرانكفورت مترددا في بيع لاعبه، خاصة في فترة الانتقالات الشتوية، وكان يأمل في الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 25 عاما والذي سجل 18 هدفا في 24 مباراة هذا الموسم.