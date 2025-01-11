الشركة المالكة لليفربول تصدم محمد صلاح والهلال يترقب

وسط أداء استثنائي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، تتصاعد الشكوك حول موقف مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة للنادي بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، حينما يبلغ اللاعب 33 عامًا.

على الرغم من تسجيله 18 هدفًا وصناعة 13 أخرى هذا الموسم، تشير تصريحات جيمي فلويد هاسلبانك، المدير التنفيذي للمجموعة، إلى أن العامل الاقتصادي قد يتفوق على الرياضي.

هاسلبانك، وفي تصريحاته لبرنامج The LineUp قال: "صلاح يواصل الأداء بمستوى عالمي أسبوعًا بعد أسبوع، لكن من الصعب منح لاعب في عمره عقدًا طويل الأمد. من منظور تجاري، الأفضل للنادي هو رحيله"، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

محمد صلاح ليس الوحيد الذي يواجه عدم اليقين بشأن مستقبله في "أنفيلد"، حيث يقترب أيضًا كل من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك ونجم إنجلترا ترينت ألكسندر-أرنولد من نهاية عقودهما.

فان ديك، البالغ من العمر 33 عامًا، أبدى رغبة واضحة في الاستمرار، بينما يرتبط ألكسندر-أرنولد، صاحب الـ26 عامًا، بشائعات انتقال محتمل إلى ريال مدريد.

ويبدو أن نادي الهلال السعودي يعيد ترتيب أوراقه بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار، إذ تشير التقارير إلى أن إدارة النادي ترى في صلاح، الخيار الأمثل لملء الفراغ الذي خلفته إصابة اللاعب.

في السابق، كانت خطة الهلال تقوم على تشكيل ثنائي هجومي قوي يجمع بين نيمار وصلاح، إلا أن المشاكل المتكررة التي يعاني منها نيمار أجبرت إدارة النادي على تغيير استراتيجيتها، ما جعل صلاح المرشح الأول لتولي المهمة الهجومية.

صلاح، الذي ارتبط اسمه بأندية سعودية أخرى مثل الاتحاد والأهلي والنصر، بات هدفًا بارزًا للأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتشير التقارير إلى إمكانية تقديم عرض مالي ضخم قد يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو الأسبوعي في النصر، والمقدر بـ3 ملايين جنيه إسترليني.

تبدو احتمالية خروج النجم المصري من "أنفيلد" أقرب من أي وقت مضى، وهو ما قد يشكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته الاحترافية.

في ظل هذه الظروف، أفادت تقارير بأن ليفربول يدرس التعاقد مع النجم الجزائري أنيس حاج موسى، جناح نادي فينورد الهولندي، لتعزيز صفوف الفريق.

حاج موسى، البالغ من العمر 22 عامًا، لفت الأنظار بأدائه في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، حيث تألق بشكل لافت في مباراة أمام مانشستر سيتي.