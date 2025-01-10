سلوت: صلاح يحقق أرقاماً مذهلة ولا يوجد سبب لاستبداله

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة، عن اعتقاده بضرورة مواجهة فيديريكو كييزا التحدي الذي يفرضه عليه المهاجمون حاليا وأن يثبت جدارته للفريق في النصف الثاني من الموسم،مشيراً إلى أن النجم محمد صلاح يحقق أرقاما مذهلة مذهلة ولا يوجد سبب لإخراجه أثناء مباراة أو قبلها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الإيطالي يعتزم خوض مباراته الخامسة هذا الموسم، حيث تواجد في التشكيل الأساسي مرة واحدة فقط ولم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبتمبر الماضي، عندما يلعب ليفربول مع أكرينجتون في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعانى كييزا، الذي تواجد على مقاعد البدلاء في خمس مباريات من آخر سبع خاضها الفريق، من عدم خوض فترة اعداد ما قبل الموسم مع يوفنتوس، قبل انتقاله لليفربول في أواخر أغسطس مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وقال سلوت:" صعوبة الامر بالنسبة له لا تتعلق فقط بعدم جاهزيته البدنية، ولكنه يواجه صعوبة أخرى في التنافس مع لاعبين أمثال كودي جاكبو، ولويس دياز وديوجو جوتا، وداروين نونيز ومحمد صلاح".

وأضاف :"كل المتواجدين هنا يعلمون الأرقام المذهلة التي يحققها صلاح. لا يوجد أوقات كثيرة يكون هناك سبب لإخراجه أثناء مباراة أو قبلها".

وأردف :"الأمر لا يتعلق فقط بفيديريكو عندما نتحدث عن حصوله على وقت ضئيل للعب، بل يتعلق الأمر أيضا بالآخرين".

وأكد :"ولكن فيما يتعلق بفيديريكو فإن الأمر بالتأكيد له علاقة بالطريقة التي دخل بها، حيث كان اللاعبون الآخرون يتدربون كثيرا وكان علينا أن نرفع من لياقته البدنية للمباريات".

ويرجح أن يقوم سلوت بتدوير لاعبيه عندما يواجه الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية، ومع ذلك، هذا سيعني أن بإمكانه الدفع بلاعبين أمثال كييزا ودومينيك سوبوسالاي، اللذين غابا عن المباراة التي خسرها الفريق أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية المحترفة بسبب المرض.