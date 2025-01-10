بعد سقوطه دون حراك خلال لقاء ليفربول .. الكشف عن مدة غياب نجم توتنهام

سيغيب رودريجو بنتانكور لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ في وقت مبكر من مباراة فريقه أمام ضيفه ليفربول في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وسقط بنتانكور بطريقة غريبة عندما حاول ضرب الكرة برأسه، وبدا القلق على زملائه في الفريق بينما كان اللاعب القادم من أوروجواي ساقطا على أرض الملعب دون حراك.

وبعد تلقيه العلاج على أرض الملعب نُقل على محفة للخارج. وخضع للملاحظة الطبية في المستشفى.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام للصحفيين اليوم الجمعة قبل مباراة فريقه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق تامورث المنافس في دوري الدرجة الخامسة "يبدو الأمر وكأنه ارتجاج في المخ ولكن ليس أكثر من ذلك. كان في المستشفى بالطبع وأجروا له كل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

"عاد إلى منزله إنه بخير ويشعر بتحسن. من الواضح أننا سنتبع كل البروتوكولات الطبية الآن. أعتقد أن علينا التأكد من أن كل شيء على ما يرام على مدار أسبوعين".

وستكون هذه الأخبار مريحة لبنتانكور، الذي قضى عقوبة الإيقاف لمدة سبع مباريات هذا الموسم بعد الإدلاء بتصريحات عن زميله في الفريق سون هيونج-مين خلال مقابلة تلفزيونية.

وبخلاف مواجهة تامورث، سيغيب بنتانكور أيضا عن مباراتي أرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، لكنه قد يعود للمشاركة في مباراة الفريق ضد هوفنهايم بالدوري الأوروبي في 23 يناير الجاري.