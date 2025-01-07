توتنهام يمدد عقد قائده سون حتى 2026

قرر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تفعيل خيار تمديد عقد قائده سون هيونج مين حتى صيف 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي العقد السابق للاعب الدولي الكوري الجنوبي (32 عاما) بنهاية الموسم الحالي.

وأحرز سون 169 هدفا في 431 مباراة خاضها بمختلف المسابقات مع توتنهام، الذي انضم لصفوفه قادما من باير ليفركوزن الألماني عام 2015.

وذكر توتنهام في بيان "يسعدنا أن نعلن أننا قمنا بتفعيل خيار تمديد عقد سون هيونج مين، والذي سيستمر الآن حتى صيف 2026".

أضاف الفريق اللندني في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أصبح سون نجما عالميا خلال فترة وجوده معنا ولاعبا عظيما في توتنهام هوتسبير في العصر الحديث".

ويحتل سون المركز الحادي عشر في قائمة لاعبي توتنهام الأكثر مشاركة على الإطلاق، بينما يأتي في المركز الخامس بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الفريق، خلف هاري كين وجيمي جريفز وبوبي سميث ومارتن تشيفرز.

وأحرز سون خمسة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة لزملائه في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد فريق المدرب الأسترالي آنجى بوستيكوجلو، الذي يستضيف ليفربول مساء غد الأربعاء في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة،في المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الممتاز، علما بأنه حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة.