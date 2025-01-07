بعد أن وصفه صلاح بالمهووس .. أسطورة ليفربول يرد

بدأت معركة تجديد عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول تأخذ منحى مختلفاً ، حيث حدث تبادل كلمات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أسطورة ليفربول جيمي كاراغر ومحمد صلاح الذي وصفه بالمهووس.

فبعد أقل من ساعة من نشر قناة سكاي سبورتس مقطع فيديو لتعليقات كاراغر على منصة " إكس" ، قال صلاح :" بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

وقام أسطورة ليفربول جيمي كاراغر برد سريع بعد أن وصفه محمد صلاح في منشور له بأنه "مهووس به " لمناقشة وضع عقده الحساس في ليفربول بشكل متكرر .

وكان مستقبل صلاح موضع تكهنات مكثفة في الأشهر الأخيرة، حيث من المقرر أن يرحل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا في صفقة انتقال مجانية في الصيف ، وألمح أكثر من مرة إلى أن هذا العام سيكون الأخير له في ميرسيسايد .

ويتشابه السيناريو مع فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، حيث واجه الأخير انتقادات شديدة من كاراغر في أعقاب أدائه الكابوسي ضد مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع.

وبعد مرور أربع وعشرين ساعة على التعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وجد كاراغر نفسه في قلب تبادل آخر للأهداف، هذه المرة مع صلاح، الذي سجل ركلة جزاء في الدقيقة 70 على ملعب أنفيلد ليتساوى مع تييري هنري برصيد 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد المباراة بفترة وجيزة، نشر صلاح صورة غامضة له مع فيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر . وردًا على ذلك، طلب كاراغر من صلاح التوقف عن ممارسة الألعاب و"الاستفادة من كتاب فان دايك".

وقال مدافع ليفربول وإنجلترا السابق لشبكة سكاي سبورتس: "هل تعلم ماذا كنت لأقول؟ أود أن أقول إن فيرجيل فان دايك خرج من هذا الموقف برمته هذا الموسم، بصفته قائدًا للنادي، وهو يحظى بتقدير أكبر بالنسبة لي".

"الطريقة التي تصرف بها فان دايك على أرض الملعب، وأدائه على أرض الملعب، والطريقة التي قاد بها الفريق، والطريقة التي كان عليها بالأمس أيضًا، ولم يتدخل كثيرًا في هذا الأمر".

"من الواضح أن هذه فترة مهمة للغاية لجميع اللاعبين الثلاثة، ونحن نعلم ذلك. لكنني أعتقد أنه بدلاً من الحديث عن ترينت ألكسندر أرنولد أو محمد صلاح، ربما أود أن أشيد بفيرجيل فان دايك".

"لقد ظهر كرجل دولة حقيقي من خلال الطريقة التي تعامل بها مع الأمر. لقد طُرحت عليه أسئلة وأجاب عنها.

"إنه هنا للفوز بالدوري، ويريد أن يبذل قصارى جهده من أجل ليفربول وأتمنى أن يوقع. أعتقد أن الاثنين الآخرين قد ينظران إلى فيرجيل فان دايك وربما يتعلمان منه شيئًا".

بعد أقل من ساعة من نشر قناة سكاي سبورتس مقطع فيديو لتعليقات كاراغر على X، رد صلاح: "بقوله " بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

وبسرعة رد كاراغر على صلاح قائلا : "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا.. نأمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".