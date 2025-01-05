فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد: نحتاج للبناء على قدمناه أمام ليفربول

قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، إن تعادل فريقه مع مضيه ليفربول 2/2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يبدو مرضيا رغم أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز.

وقال فيرنانديز في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب اللقاء: "لقد تم انتقادنا في الفترة الماضية وكان مركزنا في ترتيب الدوري دليل على استحقاقنا للانتقاد، خسرنا العديد من النقاط وحتى اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء بالحصول على نقطة واحدة، نريد النقاط وكان يمكن أن نفوز بالمباراة في النهاية، لكنها نتيجة عادلة، كلا الفريقين لعبا بشكل جيد".

وأضاف: "أنا محبط نوعا ما، إذا أظهرنا ذلك المستوى في مواجهة ليفربول متصدر الترتيب، لماذا لا يمكننا فعل ذلك في أي مكان آخر، هذا أغضبني كثيرا، بالنسبة لي أرى أنني قدمت أداء جيدا، قلت من قبل إننا بحاجة إلى المزيد من أجل الوصول لقمة مستوانا في الموسم الحالي".

وتابع : "أن نكون خاسرين بنتيجة 1/2 ثم نسجل التعادل أمر جيد من اجل الحصول على نقطة، لكننا نحتاج إلى المزيد، الآن لدينا مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال وستكون مباراة صعبة للغاية لكننا نرغب في الوصول إلى النهائي مجددا".

وأوضح اللاعب البرتغالي: "نعلم مدى صعوبة مواجهة ليفربول، اليوم بذلنا جهدا حقيقيا في المباراة، لعبنا بالكثير من الشغف والشجاعة وهو ما منحنا شيئا من تلك المباراة، يجب أن تبذل جهدا ، وهذا سبب حصولنا على شيء من مباراة اليوم".

واختتم فيرنانديز تصريحاته قائلا: "لا يمكن أن نتوقف هنا، يجب أن نذهب بغضبنا وإحباطنا للمباراة المقبلة لكي نتفهم أن ذلك هو المستوى المأمول، إذا كنا قادرين على فعل ذلك في أنفيلد، فإنه يمكننا فعله في أي مكان آخر".