بعد هدفه في مانشستر يونايتد .. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الانجليزي

واصل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في الدوري الانجليزي بعد تسجيله هدفاً فى مرمى مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم..

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 175 هدفا ليتقاسم المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة مع النجم الفرنسي وأسطورة ارسنال تييري هنري.

وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 70 من ركلة جزاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقالت شبكة سكواكا للإحصائيات: "سجل محمد صلاح الآن نفس عدد أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز التي سجلها تييري هنري".

وأوضحت الشبكة أن تييري هنري سجل 175 هدفًا في 258 مباراة، بالإضافة إلى 74 تمريرة حاسمة، بينما وصل محمد صلاح إلى 175 هدفا في 282 مباراة بجانب 82 تمريرة حاسمة.

كما واصل صلاح تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 هدفا.

وكان النجم إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي سجل هدفين في وست هام أمس ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في المركز الثاني خلف محمد صلاح.

وعلى الرغم من التعادل المرير واصل ليفربول انفراده بصدارة الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أرسنال وله 40 نقطة .