أعطوا محمد ورفاقه أموالهم.. جماهير ليفربول تطالب بتجديد عقد صلاح

ضغطت جماهير ليفربول على ملاك النادي بشأن أزمة عقد محمد صلاح ، حيث كشفوا عن لافتة تحث الرؤساء على الاستجابة لمطالبه بشأن راتبه.

لا يبدو أن صلاح سيلتزم بمستقبله مع الريدز بعد إصراره مرارًا وتكرارًا على عدم حدوث أي تقدم بشأن عقد جديد ، حيث ينتهي عقده الحالي هذا الصيف.

وكشف صلاح أنه كان "بعيدًا" عن الموافقة على شروط جديدة هذا الأسبوع لكنه لا يزال غير مشتت بسبب حالة عدم اليقين بعد موسم لا يصدق شهد تسجيله 17 هدفًا وصنع 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز .

صلاح ليس اللاعب الوحيد في ليفربول الذي في طريقه إلى أن يصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم، حيث أن ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك أيضًا في طريقهما للرحيل مجانًا كما هي الحال الآن.

وأوضح مشجعو ليفربول أنهم يائسون من إطالة أمد مسيرة اللاعبين الثلاثة في أنفيلد بعد الكشف عن لافتة قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد كتب عليها: "أعطوا مو ورفاقه أموالهم"، وفقا لما نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية.

وفي آخر تحديث بشأن مستقبله هذا الأسبوع، قال صلاح: "حتى الآن، نعم. لقد مرت الأشهر الستة الأخيرة. لا يوجد أي تقدم هناك. نحن بعيدون عن أي تقدم. لذلك، نحتاج فقط إلى الانتظار ونرى".

وعندما سُئل كيف تمكن من البقاء مركزًا على واجباته مع ليفربول على الرغم من الأسئلة المتبقية حول مستقبله، أضاف: "الشيء في رأسي هو أنه إذا كانت هذه هي الأشهر الستة الأخيرة، فماذا تريد أن ترى في المستقبل؟

"هل تريد أن تنظر إلى الوراء وتقول إنني كنت قلقًا أو متوترًا بشأن العقد؟ أم تريد فقط أن تقول إنني قدمت موسمًا لا يصدق؟ هذا ما يدور في ذهني".

وذكرت صحيفة "ميرور " الإنجليزية هذا الأسبوع أن ليفربول أكثر ثقة في ربط صلاح وفان ديك بصفقتين جديدتين من ألكسندر أرنولد، الذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد .

حتى أن ريال مدريد قدم عرضًا للاعب البالغ من العمر 26 عامًا تم رفضه من قبل ليفربول، وتزعم التقارير الواردة من صحيفة التايمز أن فريق الدوري الإسباني مستعد لإنفاق 20 مليون جنيه إسترليني على اللاعب بدلاً من شرائه كوكيل حر في الصيف.

ويعاني ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن بعد خسارة داني كارفاخال بسبب الإصابة التي أنهت موسمه، وشغل الجناح لوكاس فاسكيز مكانه هذا الموسم.