ميسي ورونالدو وهالاند يطاردون الأرقام القياسية في 2025

يتطلع نجوم الساحرة المستديرة لمطاردة المزيد من الأرقام القياسية في مسيرتهم الحافلة بالإنجازات والألقاب، وذلك خلال عام 2025، أملاً في تعزيز وجودهم كأبرز أساطير كرة القدم في العالم حالياً. وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على الأرقام القياسية التي يسعى أباطرة كرة القدم لتحقيقها في العام الجديد، حيث يبرز كل من المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، والأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيصبح ربما أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفاً رسمياً في مسيرته، حيث يبلغ النجم البرتغالي من العمر 39 عاماً حالياً، وسجل بالفعل 916 هدفاً، بعدما سجل 43 هدفاً مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده في عام 2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني بـ850 هدفاً.

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يتجه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لتحطيم الرقم القياسي في الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقل عدد من المباريات، وهو الرقم الذي يحمله آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا، بعدما وصل إلى هذا الرصيد التهديفي بعد 124 مباراة في البطولة العريقة، يليه هاري كين «141 مباراة»، وسيرخيو أجويرو «147»، وتيري هنري «160»، ومحمد صلاح «162».

وسجل هالاند 79 هدفاً في 86 مباراة بالمسابقة، ومن المقرر أيضاً أن يحطم ماكينة الأهداف النرويجية رقم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 50 هدفاً في 62 مباراة، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 46 هدفاً في 45 لقاء بالبطولة حتى الآن.

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من الممكن أن يصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ50 لقباً في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك النجم الأرجنتيني 45 لقباً، بواقع 34 مع برشلونة الإسباني، وستة مع منتخب بلاده، وثلاثة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، واثنين مع إنتر ميامي الأمريكي. ويستعد إنتر ميامي للعب في كأس الدوري، والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكأس أبطال كونكاكاف، وكأس العالم للأندية في عام 2025، بينما من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإسباني في بطولة «فايناليسما»، التي تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا».