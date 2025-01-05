أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

دافع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في المباراة، التي انتهت بالفوز على فالنسيا بنتيجة 2 / 1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة إن ريال مدريد سيستأنف ضد البطاقة الحمراء، مؤكدا اليوم الأحد أن فينيسيوس لا يستحق عقوبة الإيقاف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لم تكن بطاقة حمراء، بل كانت بطاقة صفراء، لذا نأمل ألا يتم إيقافه لعدد من المباريات"، مضيفا "من الصعب أن أضع نفسي مكان فينيسيوس في ظل ما يتعرض له من إهانات".

وأضاف المدرب الإيطالي "الأمر ليس بسيطا، وفينيسيوس يحاول التحسن، لكنه حزين بسبب طرده، واعتذر عما بدر منه، وعلينا أن نتطلع للأمام".

وواصل مدرب ريال مدريد "إنه يتحسن كثيرا، في ظل ما يتعرض له وسبق أن تعرض له في الملاعب، فلا يوجد إنسان مثالي، ولكنه يكافح كثيرا من أجل أن يتحسن، وبات أفضل لاعب في العالم".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفا مينيرا أحد أندية دوري الدرجة الرابعة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، غدا الإثنين.

ويخوض ريال مدريد هذه المباراة بدون الثنائي روديجر وتيبو كورتوا، وينوي أنشيلوتي أيضا إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة 21 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي "كأس إسبانيا لا تعد مشكلة حتى خروجك من البطولة، لأن ريال مدريد يحاول الفوز بجميع الألقاب".

وشدد أنشيلوتي "سنخوض هذه البطولة بحماس شديد كعادتنا، لأنها مسابقة مهمة ولطالما سعدنا بها كثيرا في المواسم الأخيرة، وسنحاول بذل أقصى جهد ممكن ونحترم منافسنا من أجل التأهل للدور التالي".