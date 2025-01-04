مانشستر سيتي يتقدم سباق التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش

أبدى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اهتمامًا كبيرًا بضم عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في خطوة تعكس طموح عملاق أوروبا لتعزيز صفوف الفريق بلاعب متألق في الدوري الألماني.

ويعيش مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، أفضل مواسمه حتى الآن، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في جميع البطولات، رافعاً فرانكفورت إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني، ما جعله محط أنظار أندية النخبة في أوروبا.

رغم ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه الألماني يمتد حتى عام 2027، إلا أن ذلك لم يمنع أندية كبرى مثل ليفربول وأرسنال وتشيلسي من متابعة مسيرته باهتمام، ومع ذلك، يبدو أن مانشستر سيتي هو الأكثر جدية، حيث تشير تقارير إلى أن النادي اتخذ خطوات ملموسة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لمصادر صحفية، فإن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أعرب عن إعجابه بمهارات اللاعب، ورأى فيه إضافة مهمة يمكنها أن تمنح الفريق دفعة قوية في الموسم المقبل، ويقال إن مرموش أبدى حماسًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعزز احتمالية إتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير إلى أن فرانكفورت قد يكون مستعدًا للتخلي عن نجمه إذا تم تقديم عرض مالي يتراوح بين 65 و70 مليون يورو، مع احتمال خفض هذا المبلغ في حال وجود مفاوضات جادة.

عام 2025 قد يشكل نقطة تحول لمرموش ومسيرته، مع فرصة الانتقال إلى أحد أكبر أندية العالم. وسيكون انتقاله إلى مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو تألقه في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية.