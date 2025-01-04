أحمد الحوسني: أتمنى ارتداء شعار «الأبيض» ولو لمباراة واحدة

عبر أحمد حمدان الحوسني «29 عاماً» حارس مرمى خورفكان عن أمنيته بارتداء شعار المنتخب الأول ولو لمباراة واحدة يحمي فيها عرين الأبيض الإماراتي، لافتاً إلى أن الانضمام لقائمة المنتخب الأول حُلم لكل لاعب، مشيراً إلى أنه سبق له وأن تم استدعاؤه للعب في المنتخبات السنية من أعمار 11 إلى 17 سنة، وفيما يتعلق بمباراة فريقه خورفكان المقبلة ضد بني ياس بعد غدٍ ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين قال اللاعب: الفريق جاهز للقاء السماوي ونحن كلاعبين نطمح إلى تحقيق الفوز .

وكشف الحوسني عن بدايته مع فريق الوحدة في خط الدفاع وذلك ضمن فريق 10 سنوات، وطلب مني في أحد التدريبات الوقوف حارساً وأظهرت موهبة كبيرة ، وبعدها قررت البقاء بين الخشبات الثلاث، وأكد الحارس ارتياحه مع فريق خورفكان وأن عقده مستمر لمدة 3 سنوات.

وتطرق الحوسني إلى أفضل تصدٍ له في الموسم الكروي الحالي وكان ضد فريق الشارقة خلال مواجهات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خلال مرحلة الإياب، وتنبأ الحوسني بمستقبل مشرق لحراس المراحل السنية في نادي خورفكان ، وفيما يتعلق بتفكيره في الاحتراف الخارجي قال في الوقت الحاضر هناك صعوبة في تحقيق ذلك الحلم.

اطمئنان

وطمأن الحارس الحوسني جمهور فريقه بتماثله للشفاء عقب تعرضه لإصابة على مستوى الرأس خلال المباراة السابقة ضد فريق النصر ضمن الأسبوع العاشر من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الإصابة التي نقل على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى راشد في دبي.

ونوه إلى أنه يميل إلى تشجيع فريق برشلونة الإسباني، وأن قدوته في الحراسة هو النجم الإيطالي السابق بوفون حارس مرمى يوفنتوس، وأسعى إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات أي حارس بارز، وأعتقد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتبر أفضل لاعب في العالم على مر العصور.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس أحمد الحوسني خاض هذا الموسم 13 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 1170 دقيقة، واختير في أكثر من مباراة من قبل النقاد نجماً للمباراة، فهو حارس يتمتع بردة فعل كبيرة أثناء المباريات فضلاً عن توجيهاته المستمرة لخط الدفاع وبراعته في التصدي للكرات العالية مستغلاً طول قامته.