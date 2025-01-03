محمد صلاح : هذا هو عامي الأخير مع ليفربول

قال محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق لم تسفر عن جديد في آخر ستة أشهر، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له الفوز بالدوري لا دوري أبطال أوروبا في "عامي الأخير مع النادي".

واختتم قائد منتخب مصر عاما رائعا كأكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 29 هدفا و23 تمريرة حاسمة.

كما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا وكذلك قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13 تمريرة حاسمة في المسابقة.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، في مقابلة مع شبكة (سكاي سبورتس) "لم تشهد آخر ستة أشهر أي تقدم، نبتعد كثيرا عن أي تقدم، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة متفوقا بفارق ست نقاط أمام أرسنال ثاني الترتيب الذي خاض 19 لقاء.

كما يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق العلامة الكاملة في ست مباريات في مرحلة الدوري، بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة ثاني الترتيب.

وبسؤاله عن أهدافه المقبلة، قال صلاح الذي فاز باللقب مع ليفربول في 2020 "أول ما كان على قائمة الأهداف هذا العام الفوز بالدوري الممتاز مع ليفربول.

"دائما ما كنت أقول إن الهدف الفوز بدوري الأبطال. لكن هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقا الفوز بالدوري الممتاز".

وأضاف "ربما لأننا لم نحتفل كما أردنا باللقب الذي حققناه. وربما في عامي الأخير مع النادي أريد أن أفعل شيئا مميزا للمدينة"، مشيرا إلى أن جائحة كورونا حرمت الفريق من الاحتفالات المعتادة.